Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Fúrt kutak bejelentése: súlyos büntetés is járhat annak, aki elmulasztja

Olvasta?

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat kapcsán – erre senki nem számított

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szinte csak emlékezetes gólt szerzett, most pedig az is kiderült, hogy a liverpooli szurkolók szerint melyik volt a legszebb. A klubon belüli év játékosának megválasztott Szoboszlai Dominik újabb díjat zsebelt be a szurkolóktól, akik több szabadrúgásgól közül választhattak.

Azok után, hogy elnyerte az idény legjobb liverpooli játékosának járó díját is, most egy újabb elismerést kapott a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik.  A Vörösök a hivatalos oldalukon jelentették be, hogy a mögöttünk hagyott idény legszebb gólját is a 25 éves középpályás szerezte. 

Szoboszlai Dominik elképesztő lövését Kerkez Milos követi a háttérben
Szoboszlai Dominik elképesztő lövését Kerkez Milos követi a háttérben
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominiké a legszebb liverpooli találat

A magyar válogatott Finnország elleni felkészülési meccsén gólpasszt jegyző magyar középpályás több szemkápráztató szabadrúgásgólt is jegyzett a 2025-2026-os szezonban, most pedig az is eldőlt, hogy melyik volt a legszebb. A szurkolók nyolc Szoboszlai-találat közül válogathattak a szavazáson, de bekerült a fiatal Rio Ngumoha Newcastle United ellen szerzett gólja, valamint Mohamed Szalah és Ryan Gravenberch villanása is.

Végül Szoboszlai Arsenal kapujába csapódó bombája lett a befutó, vagyis a liverpooli év játékosa mellé írhatjuk be a legszebb gólt is.

Ami a számokat illeti, Szoboszlai karrierjének egyik legtermékenyebb szezonját hozta: 53 tétmérkőzésen 13 gólt és 12 gólpasszt jegyzett a Liverpool mezében.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!