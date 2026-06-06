Azok után, hogy elnyerte az idény legjobb liverpooli játékosának járó díját is, most egy újabb elismerést kapott a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik. A Vörösök a hivatalos oldalukon jelentették be, hogy a mögöttünk hagyott idény legszebb gólját is a 25 éves középpályás szerezte.

Szoboszlai Dominik elképesztő lövését Kerkez Milos követi a háttérben

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominiké a legszebb liverpooli találat

A magyar válogatott Finnország elleni felkészülési meccsén gólpasszt jegyző magyar középpályás több szemkápráztató szabadrúgásgólt is jegyzett a 2025-2026-os szezonban, most pedig az is eldőlt, hogy melyik volt a legszebb. A szurkolók nyolc Szoboszlai-találat közül válogathattak a szavazáson, de bekerült a fiatal Rio Ngumoha Newcastle United ellen szerzett gólja, valamint Mohamed Szalah és Ryan Gravenberch villanása is.

Végül Szoboszlai Arsenal kapujába csapódó bombája lett a befutó, vagyis a liverpooli év játékosa mellé írhatjuk be a legszebb gólt is.

Our 2025/26 @EASPORTSFC Goal of the Season…



Dominik Szoboszlai's stunning free-kick against 😮‍💨 — Liverpool FC (@LFC) June 6, 2026

Ami a számokat illeti, Szoboszlai karrierjének egyik legtermékenyebb szezonját hozta: 53 tétmérkőzésen 13 gólt és 12 gólpasszt jegyzett a Liverpool mezében.