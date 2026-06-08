Giovanni Leoni számára már szeptemberben befejeződött a 2025-2026-os szezon, éppen akkor, amikor bemutatkozott a Liverpool csapatában. Azon a bizonyos Southampton elleni angol Ligakupa-találkozón Szoboszlai Dominik nem volt tagja a meccskeretnek, Leoni viszont igen, aki a mérkőzés 83. percében súlyos térdsérülést szenvedett.

Szoboszlaiék csapattársa hordágyon hagyta el a játékteret

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Később kiderült, hogy az olasz tehetség többet már nem is léphet pályára a mögöttünk hagyott szezonban, azóta pedig a felépülésén dolgozott.

Szoboszlaiék az olasz foci egyik legnagyobb tehetségét építhetik fel

„Lehet, hogy csak 81 percet láttunk Leoniból akcióban, de ez elég volt ahhoz, hogy mindannyian izgatottak legyünk a jövő miatt” − írja a This Is Anfield nevű szurkolói oldal, amely azt is kiszúrta, hogy az olasz már most visszatért a Liverpool edzőközpontjába.

Szoboszlaiék új edzője, Andoni Iraola elmondta, hogy a világbajnokság alatt a csapat fiataljaival is szeretne megismerkedni, Leoni így egy komoly esélyt kaphat a bizonyításra.

Leoni visszatért a Liverpool edzőközpontjába

Fotó: giovannileonii/Instagram

Az olasz labdarúgás nagy reménysége 17 élvonalbeli bajnokin kapott lehetőséget a Parmától, előtte pedig a Sampdoria és a Padova foglalkoztatta. Tehetségét jól mutatja, hogy akkoriban az AC Milan is versenyzett a kegyeiért, ám a Liverpool által letett közel 30 millió eurót nem tudta meccselni.

Ha lehet hinni Iraola eddig tevékenységében, akkor Leoni jó kezekben lesz a spanyol tréner kezei alatt, sőt akár meghatározó alapember is lehet a Premier League-ben.