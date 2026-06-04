Bár a Liverpool a bajnoki címmel végződött szezon után egy sokkal gyengébb teljesítményt nyújtott a 2025-2026-os évadban, a csapatban mégis akadtak gyöngyszemek, akik olykor a vereségek során is kitűntek a mezőnyből. Az egyik ilyen futballista Szoboszlai Dominik, aki már a szezon közben is számos elismerést begyűjtött, a szurkolók pedig talán papírforma szerint megválasztották az év legjobb liverpooli játékosának.

Szoboszlai Dominik 13 góllal zárta a szezont

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Elsöprő győzelmet aratott Szoboszlai Dominik

Mint arra a Premier League-ben szereplő Liverpool hivatalos oldala is emlékeztet, a magyar válogatott csapatkapitánya a mögöttünk hagyott idényben a szurkolók szerint öt alkalommal lett a hónap és további nyolcszor lett az adott mérkőzés legjobbja,

most pedig pályafutása során először, mindössze harmadik liverpooli idényében ő lett az év játékosa, ráadásul a szavazatok több mint kétharmadát begyűjtve.

Dominik Szoboszlai has been voted our 2025-26 @StanChart Men's Player of the Season 👏 — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

Szoboszlai az állandóságot jelentette a már menesztett Arne Slot rendszerében, s a Liverpool 57 tétmérkőzéséből 53-on lépett pályára, kivétel nélkül kezdőként. Nemcsak természetes pozíciójában (középpálya), hanem jobbhátvédként is szorgalmasan segítette a csapatát, a gólok és az asszisztok pedig így is megérkeztek. Szabadrúgásaiból négyet is az ellenfelek kapujába vágott, ez pedig klubrekordnak számít a Vörösöknél.

Ebben a szezonban minden meccsen, minden percben, amit játszott, Szobo mindent beleadott. Soha nem állt meg. Ez a Liverpool igazi szellemisége. Köszönöm, Szobo, hogy mindent beleadtál egész szezonban”

− idézte a kluboldal az egyik szavazót, míg egy másik csak annyit írt, hogy ő a szabadrúgáskirály.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya jelenleg Telkiben készül Marco Rossiékkal készül a soron következő felkészülési meccsekre. Magyarország pénteken Finnország ellen, majd négy nappal később Kazahsztán ellen lép pályára.