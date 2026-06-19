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A Premier League közzétette a 2026/2027-es szezon menetrendjét, a Liverpool idegenben kezdi a bajnokságot. Szoboszlai Dominikék az első fordulóban a Newcastle United otthonában lépnek pályára, sokan pedig már most félnek ettől a rangadótól.

A Liverpool az előző idényben csak az ötödik helyen zárt a bajnokságban, amivel elcsípte a Bajnokok Ligája-indulást, de címvédőként csalódást keltően szerepelt, ezért Arne Slot vezetőedzőnek mennie kellett. Szoboszlai Dominikék a Bournemouth-tól érkezett Andoni Iraola irányításával vághatnak neki az új évadnak, az első meccsen pedig máris egy igazi rangadó vár rájuk.

Szoboszlai Dominikék a Newcastle United otthonában kezdik az új szezont a Premier League-ben
Szoboszlai Dominikék a Newcastle United otthonában kezdik az új szezont a Premier League-ben
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominikék a Newcastle ellen kezdenek

A Liverpool augusztus 23-án a Newcastle United otthonában kezdi a szezont, a szurkolók közül pedig sokan már most félnek ettől az összecsapástól. „Biztos vagyok benne, hogy a Newcastle készen áll arra, hogy már az első meccsen széttörjön néhány csontot” – írta egy kommentelő a menetrend láttán. 

Első meccs a Newcastle ellen. Gyűlönek minket, szóval nagy mérkőzés lesz” 

– tette hozzá egy másik drukker, de persze akadtak bőven, akik győzelmet vártak. Sokan úgy vélték, hogy az első 10 bajnokin kedvező riválisok ellen lépnek pályára a Vörösök, többen viszont kifogásolták az utolsó hónap beosztását.

Májusban a Chelsea és a Manchester City ellen is játszanak Szoboszlaiék, az utolsó fordulóban pedig éppen az új edző korábbi klubja, a Bournemouth lesz majd az ellenfél.

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