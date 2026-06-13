A közösségi médiában 163 ezer követővel rendelkező Stevo IEM rendszeresen foglalkozik a Liverpool átigazolási ügyeivel, szerződéshosszabbításaival és a játékosok jövőjével. Legújabb videójában Szoboszlai Dominik helyzetét elemezte, és kifejezetten határozott véleményt fogalmazott meg a magyar középpályás szerződésével kapcsolatban.

Szoboszlai Dominik szerződése 2028 nyaráig érvényes a Liverpoolnál, jelenlegi fizetése a nyilvános adatok szerint heti 120 ezer font, amivel nagyjából a 12. helyen áll a klub fizetési rangsorában.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik szerződése miatt üzent a Liverpoolnak

Stevo IEM szerint a Liverpool nem engedheti meg magának, hogy Szoboszlai Dominik szerződéshelyzete bizonytalanná váljon. Úgy látja, ha egy futballista valóban a jelenlegi klubjánál képzeli el a jövőjét, akkor egy új megállapodás elfogadása nem húzódhat sokáig. Szerinte ez azt mutatja, hogy ha egy játékos valóban egy adott klubban akar futballozni, akkor a szerződéskérdés gyorsan rendeződhet, akár alacsonyabb fizetés mellett is.

„Bernardo Silva madridi története mindannyiunknak megmutatta, milyen könnyen el tud fogadni egy játékos új szerződést annál a klubnál, ahol valóban játszani akar” – mondta Stevo IEM.

A véleményvezér ezzel nem párhuzamot vont Szoboszlai Dominik és Bernardo Silva helyzete között, hanem arra utalt: a Liverpoolnak nem szabad hagynia, hogy a magyar középpályás szerződésügye sokáig bizonytalan maradjon.

A videóban ezután közvetlenül a Liverpoolnak üzent. „Liverpool, látod Szoboszlai Dominikot. Ha új szerződést ajánlotok neki, és ő visszautasítja, akkor adjátok el. Ezt mondom újra és újra: nem távozhat ingyen” – fogalmazott.

Stevo IEM hangsúlyozta, hogy nem szeretné Szoboszlai távozását, de szerinte a klubnak pénzügyi szempontból előre kell gondolkodnia.

„Nem akarom, hogy eladjátok, de ha erre kerül a sor, akkor adjátok el ezen a nyáron” – tette hozzá.

Nem szabad megvárni az utolsó szerződéses évet

A véleményvezér szerint a Liverpool egyik legnagyobb hibája az lenne, ha megvárná, amíg Szoboszlai Dominik szerződése az utolsó évébe lép. Úgy véli, ebben az esetben a klub már sokkal rosszabb alkupozícióba kerülne. „Amikor elkezdődik az idény, már csak egy plusz éve marad majd. Vagyis 2028-ban szabadon igazolható játékos lehet” – mondta.