A közösségi médiában 163 ezer követővel rendelkező Stevo IEM rendszeresen foglalkozik a Liverpool átigazolási ügyeivel, szerződéshosszabbításaival és a játékosok jövőjével. Legújabb videójában Szoboszlai Dominik helyzetét elemezte, és kifejezetten határozott véleményt fogalmazott meg a magyar középpályás szerződésével kapcsolatban.
Szoboszlai Dominik szerződése miatt üzent a Liverpoolnak
Stevo IEM szerint a Liverpool nem engedheti meg magának, hogy Szoboszlai Dominik szerződéshelyzete bizonytalanná váljon. Úgy látja, ha egy futballista valóban a jelenlegi klubjánál képzeli el a jövőjét, akkor egy új megállapodás elfogadása nem húzódhat sokáig. Szerinte ez azt mutatja, hogy ha egy játékos valóban egy adott klubban akar futballozni, akkor a szerződéskérdés gyorsan rendeződhet, akár alacsonyabb fizetés mellett is.
„Bernardo Silva madridi története mindannyiunknak megmutatta, milyen könnyen el tud fogadni egy játékos új szerződést annál a klubnál, ahol valóban játszani akar” – mondta Stevo IEM.
A véleményvezér ezzel nem párhuzamot vont Szoboszlai Dominik és Bernardo Silva helyzete között, hanem arra utalt: a Liverpoolnak nem szabad hagynia, hogy a magyar középpályás szerződésügye sokáig bizonytalan maradjon.
A videóban ezután közvetlenül a Liverpoolnak üzent. „Liverpool, látod Szoboszlai Dominikot. Ha új szerződést ajánlotok neki, és ő visszautasítja, akkor adjátok el. Ezt mondom újra és újra: nem távozhat ingyen” – fogalmazott.
Stevo IEM hangsúlyozta, hogy nem szeretné Szoboszlai távozását, de szerinte a klubnak pénzügyi szempontból előre kell gondolkodnia.
„Nem akarom, hogy eladjátok, de ha erre kerül a sor, akkor adjátok el ezen a nyáron” – tette hozzá.
Nem szabad megvárni az utolsó szerződéses évet
A véleményvezér szerint a Liverpool egyik legnagyobb hibája az lenne, ha megvárná, amíg Szoboszlai Dominik szerződése az utolsó évébe lép. Úgy véli, ebben az esetben a klub már sokkal rosszabb alkupozícióba kerülne. „Amikor elkezdődik az idény, már csak egy plusz éve marad majd. Vagyis 2028-ban szabadon igazolható játékos lehet” – mondta.
Úgy véli, minél közelebb kerül egy játékos szerződésének lejárata, annál nehezebb magas átigazolási díjat kérni érte. „Akkor már nem tudjátok majd eladni 40 millió font fölött. Az a csapat, amelyik meg akarja szerezni, inkább kivárja, hogy ingyen vihesse el” – mondta.
A 40 millió fontos összeg 400 forintos fontárfolyammal számolva körülbelül 16 milliárd forintot jelent. Stevo IEM szerint ezért a Liverpoolnak nem szabad sokáig halogatnia a döntést.
„Vagy eladjátok ezen a nyáron, vagy aláír ezen a nyáron” – fogalmazott.
Ryan Gravenberch fizetését is példaként hozta fel
A videóban Ryan Gravenberch neve is előkerült, mert Stevo IEM szerint a holland középpályás fizetése irányadó lehet Szoboszlai Dominik tárgyalásainál. A videós azt állította, hogy a Liverpool jelentős szerződést adott Gravenberchnek, és ebből szerinte az következik, hogy Szoboszlai is hasonló összeget célozhat meg.
„A Liverpool nem ostoba, nem fog neki ennél sokkal kevesebbet ajánlani, mert Ryan Gravenberchnek 270 ezer fontos, nagyfiús szerződést adott” – mondta.
A szurkolókat is megosztja Szoboszlai Dominik ügye
A videó alatt több liverpooli szurkoló is egyetértett azzal, hogy a klubnak gyorsan döntenie kell Szoboszlai Dominik jövőjéről. „Ha nem akar új szerződést aláírni, a Liverpoolnak habozás nélkül el kell adnia. Nem tarthatunk olyan játékosokat, akik nem akarnak itt játszani” – írta az egyik hozzászóló. Más szerint a klubnak nem szabad újabb kulcsembert ingyen elveszítenie: „Elegünk van abból, hogy játékosokat veszítünk el ingyen. Ha nem fogadja el a 270-300 ezres ajánlatot, el kell adni.” Voltak ugyanakkor olyanok is, akik szerint Szoboszlai Dominik többet érdemelne. „Ha pénzről van szó, adják meg neki. Megérdemli” – fogalmazott egy kommentelő, míg egy másik úgy vélte: „Miért ne fizethetnének 400-450 ezret a legjobb játékosuknak? Ő lehet a jövő csapatkapitánya.”
A 270 ezer fontos heti fizetés 400 forintos fontárfolyammal számolva nagyjából 108 millió forintnak felel meg. Stevo IEM szerint Szoboszlai Dominik is hasonló szintű ajánlatban gondolkodhat.
„Minden józan ember megérti, hogy Szoboszlai Dominiknak nagyon közel kell céloznia Ryan Gravenberchhez, vagy akár kicsivel fölé is, esetleg ugyanabba a sávba” – fogalmazott.
A véleményvezér úgy véli, a Liverpool ajánlata 270 és 300 ezer font között lehet hetente. Utóbbi összeg 400 forintos fontárfolyammal számolva körülbelül 120 millió forint.
„300 ezer megoldaná a dolgot. 270 ezer, amit Ryan Gravenberch kapott, szintén megoldaná. Ha mindezt visszautasítja, adjátok el azonnal!” – jelentette ki.
Stevo IEM szerint a klubnak meg kell húznia a határt, és nem szabad minden fizetési igényt elfogadnia.
Stevo szerint a nyári átigazolási időszak megfelelő alkalom lenne arra, hogy a Liverpool tisztázza Szoboszlai Dominik jövőjét. Úgy fogalmazott, a magyar válogatott csapatkapitányának nincs olyan nyári elfoglaltsága, amely megakadályozná a tárgyalásokat.
„Most jön a nyári átigazolási időszak. Nincs világbajnokságon. Igen, Szoboszlai Dominik nincs világbajnokságon. Hívjátok be, beszéljetek vele!” – mondta.