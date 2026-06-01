A Liverpoolnál nem egyszerű edzőváltás készül, hanem teljes irányváltás. Az Athletic elemzése szerint Arne Slot menesztését nem egyetlen botrány vagy öltözői lázadás okozta, hanem az, hogy a klubvezetés elveszítette a hitét abban, hogy a holland edző képes visszaadni a csapat intenzitását és identitását. Magyar szempontból az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mindez mit jelenthet Szoboszlai Dominik számára, akinek szerepe az előző idény végére látványosan elbizonytalanodott.
Szoboszlai Dominik nagy nyertese lehet az edzőváltásnak
Az Athletic úgy tudja: a Liverpool játékosai közül többen sem értették igazán, miért kellett Szoboszlait időnként jobbhátvédként használni. Ez azért is volt különös, mert
a magyar válogatott csapatkapitánya éppen azokban az elemekben erős, amelyek a Liverpool korábbi sikeres időszakát is jellemezték: intenzitás, futómennyiség, letámadás, gyors átmenetek és agresszív középpályás játék.
A változás lényege az lehet, hogy Szoboszlai nem a lyukak betömésére használt univerzális játékosként, hanem tudatosan felépített középpályás kulcsemberként kapna szerepet.
Slot alatt a Liverpool játéka egyre lassabbnak és kiszámíthatóbbnak tűnt. A klubnál úgy érezték, eltűnt a csapatból az energia, az Anfield hangulata pedig a szezon végére egyre feszültebbé vált. Az egyik klub közeli forrás szerint a Liverpool olyan csapatnak látszott, amelynek már nincs világos identitása.
A szurkolók is elvesztették a türelmüket
A Sky Sports Sunday Supplement című műsorában elemezték Slot távozását, valamint Andoni Iraola várható érkezését. Dominic King a Liverpoolt régóta közelről követő angol futballújságíróként ismert, korábban a Liverpool Echo és a Daily Mail északnyugat-angliai futballriportereként is dolgozott, így különösen sokat tud az Anfield körüli hangulatváltozásokról. A műsorban arról beszélt, hogy a döntés sokakat meglepett, hiszen Slot még nem sokkal korábban is a következő szezonra készült, és a háttérben már a stábja megerősítésén dolgozott.
A műsorban elhangzott, hogy az Anfielden a szezon végére egyre rosszabb lett a hangulat.
A Chelsea elleni bajnokin a szurkolók már nyíltan elégedetlenek voltak, a csapat pedig nem azt az intenzív, félelmetes futballt mutatta, amelyet Liverpoolban elvárnak.
Carl Anka, a The Athletic újságírója szerint a probléma nemcsak az eredményekben, hanem abban is megmutatkozott, hogy Slot egyre kevésbé tudta maga mögött tartani a csapatot és a közönséget.
Iraola visszahozhatja a Liverpool régi erejét
A várható utód, Andoni Iraola egészen más futballt képviselhet. Iraola játéka közelebb állhat Jürgen Klopp intenzív, agresszív, letámadásra épülő futballjához, mint egy lassabb, kontrollált rendszerhez. Ez Szoboszlai számára különösen fontos lehet.
A magyar középpályás nem akkor a legveszélyesebb, amikor egy lassú, túlszabályozott csapatban kell keresnie a helyét, hanem akkor, ha nagy tempóban, sok futással, előrefelé játszva befolyásolhatja a mérkőzéseket. Iraola Bournemouth-ja éppen ilyen elvekre épült: agresszív védekezés, gyors labdaszerzések, sok mozgás és bátor támadójáték.
A magyar szurkolók számára a másik izgalmas kérdés Kerkez Milos jövője. Andoni Iraola korábban a Bournemouthnál már dolgozott együtt a magyar balhátvéddel, így pontosan tudja, mit kaphat tőle.
Kerkez sebessége, lendülete és támadó felfogása jól illene egy intenzívebb Liverpoolba.
Fontos ugyanakkor, hogy az érkezése egyelőre nem kész tény, inkább logikus átigazolási irányként merülhet fel.
A SportsBible már egy lehetséges Iraola-féle Liverpool-kezdőt is felvázolt, amelyben Szoboszlai a középpályán, Kerkez pedig balhátvédként kapott helyet. Ez természetesen inkább fantáziafelállás, mint biztos terv, de jól mutatja, hogy a nemzetközi sajtóban is magyar főszereplőkkel képzelik el a Liverpool átalakulását.
Az új menedzserre hatalmas feladat várhat: az ötödik helyről kellene újra bajnokesélyes Liverpoolt építenie, megerősíteni a védelmet – különösen a jobbhátvédposztot –, rendezni a középpálya egyensúlyát, és olyan csapatot alkotni, amely a Bajnokok Ligájában is tovább jut, és akár PSG-szintű riválisokkal is felveszi a versenyt. Slot Liverpooljának mindez az előző két évben nem igazán sikerült.