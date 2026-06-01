A Liverpoolnál nem egyszerű edzőváltás készül, hanem teljes irányváltás. Az Athletic elemzése szerint Arne Slot menesztését nem egyetlen botrány vagy öltözői lázadás okozta, hanem az, hogy a klubvezetés elveszítette a hitét abban, hogy a holland edző képes visszaadni a csapat intenzitását és identitását. Magyar szempontból az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mindez mit jelenthet Szoboszlai Dominik számára, akinek szerepe az előző idény végére látványosan elbizonytalanodott.

Miközben Szoboszlai Dominiknek remek éve volt, a Liverpool összességében gyengélkedett

Szoboszlai Dominik nagy nyertese lehet az edzőváltásnak

Az Athletic úgy tudja: a Liverpool játékosai közül többen sem értették igazán, miért kellett Szoboszlait időnként jobbhátvédként használni. Ez azért is volt különös, mert

a magyar válogatott csapatkapitánya éppen azokban az elemekben erős, amelyek a Liverpool korábbi sikeres időszakát is jellemezték: intenzitás, futómennyiség, letámadás, gyors átmenetek és agresszív középpályás játék.

A változás lényege az lehet, hogy Szoboszlai nem a lyukak betömésére használt univerzális játékosként, hanem tudatosan felépített középpályás kulcsemberként kapna szerepet.

Slot alatt a Liverpool játéka egyre lassabbnak és kiszámíthatóbbnak tűnt. A klubnál úgy érezték, eltűnt a csapatból az energia, az Anfield hangulata pedig a szezon végére egyre feszültebbé vált. Az egyik klub közeli forrás szerint a Liverpool olyan csapatnak látszott, amelynek már nincs világos identitása.

A szurkolók is elvesztették a türelmüket

A Sky Sports Sunday Supplement című műsorában elemezték Slot távozását, valamint Andoni Iraola várható érkezését. Dominic King a Liverpoolt régóta közelről követő angol futballújságíróként ismert, korábban a Liverpool Echo és a Daily Mail északnyugat-angliai futballriportereként is dolgozott, így különösen sokat tud az Anfield körüli hangulatváltozásokról. A műsorban arról beszélt, hogy a döntés sokakat meglepett, hiszen Slot még nem sokkal korábban is a következő szezonra készült, és a háttérben már a stábja megerősítésén dolgozott.

A nehéz kezdés után Kerkez Milos megtalálta a helyét Liverpoolban, de Iraola esetleges érkezésével még magasabb szintre juthat

A műsorban elhangzott, hogy az Anfielden a szezon végére egyre rosszabb lett a hangulat.

A Chelsea elleni bajnokin a szurkolók már nyíltan elégedetlenek voltak, a csapat pedig nem azt az intenzív, félelmetes futballt mutatta, amelyet Liverpoolban elvárnak.

Carl Anka, a The Athletic újságírója szerint a probléma nemcsak az eredményekben, hanem abban is megmutatkozott, hogy Slot egyre kevésbé tudta maga mögött tartani a csapatot és a közönséget.