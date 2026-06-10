Mint arról az Origo is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott ugyan hátrányba került a kazahok ellen a Debrecenben játszott felkészülési mérkőzésen, de aztán Szoboszlai Dominik révén egyenlített, majd Schäfer András és Tóth Rajmund találataival eldöntötte a találkozó sorsát.

Szoboszlai Dominik többször is összetűzésbe került a kazahokkal

Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik elárulta, nézni fogja-e a közelgő foci-vb-t

A Liverpool magyar válogatott középpályása a mérkőzés után kifejtette, hogy igen, általában nem kímélik őt az ellenfelek, viszont sosem fogja kihúzni magát a válogatott mérkőzések alól. A csapatkapitánynak ez volt a 65. pályára lépése a címeres mezben, a gólok terén pedig a 18. alkalommal volt eredményes.

„Sokszor elmondtam, hogy nem fogom magam kihúzni az ilyen meccsek alól sem. Úgy gondolom, hogy szüksége van a csapatnak rám, és vállalom ezeket a meccseket is. Szerintem nem kell megmagyarázni, hogy válogatott játékosként miért adok száz százalékot, ez alap dolog − fogalmazott a 3-1-es siker után Szoboszlai.

Az, hogy engem nem kímélnek, arra rájöttem, hogy szeretik direkt csinálni, de szerencsére van mögöttem egy csapat, aki ugyanúgy nem kíméli őket.”

Mint ismeretes, a magyar válogatott nem jutott ki a csütörtökön kezdődő 2026-os foci-vb-re, miután az írek elleni vereséggel esélyt sem kapott a pótselejtezőben. Szoboszlai röviden visszaemlékezett arra a mérkőzésre, majd elárulta, követni fogja-e a tornát.

„Inkább a focidetox esik jól. Még mindig vannak bennem szomorú gondolatok” − mondta a debreceni gólszerző.

Ha úgy jön ki a napom, hogy éppen szabadidőm van egy vb-mérkőzésre, akkor lehet, hogy belenézek, de nem úgy fogom alakítani, hogy attól függővé teszem a programjaimat, hogy nézhessem, mert lesz jobb dolgom is szerintem”

− tette hozzá Szoboszlai.

Marco Rossi együttese tehát két győzelemmel zárta le a júniusi felkészülési időszakot, mely során számos debütálót és Schäfer András révén egy elképesztő bombagólt is láthattak a szurkolók.