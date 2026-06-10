Szoboszlai Dominik kapcsán mindig van miről írni, legyen szó akár a luxusautójáról, vagy éppen most arról, hogy Détári Lajos az elmúlt hónapokban többször is kritikusan beszélt a Liverpool magyar sztárjáról, januárban pedig különösen keményen fogalmazott vele kapcsolatban. Szoboszlai Dominik azonban a pályán adott választ: 25 évesen már válogatottságban és gólokban is jobban áll, mint a korábbi magyar klasszis, a Kazahsztán elleni meccsen pedig újra betalált. Szerdán pedig a nemzeti csapat szurkolóihoz szólt az Instagram-oldalán a Liverpool kiválósága.

Szoboszlai Dominiket megrohanták a szurkolók Debrecenben is

Fotó: Ladóczki Balázs

Szoboszlai Dominik hosszabb üzenetet küldött

"Két győzelemmel zártuk le a szezont. Voltak emlékezetes, de nehezebb pillanataink is, egy dolog viszont végig változatlan maradt: a támogatásotok. Minden alkalommal különleges és megtisztelő érzés ezt a mezt viselni. Büszke vagyok a csapatra, a stáb minden tagjára és a szurkolóinkra is. Köszönjük, hogy egész évben mellettünk álltatok, bárhol is játszottunk. Most a feltöltődés kerül előtérbe, de már a következő kihívásokra készülünk. Találkozunk szeptemberben! 🇭🇺 #csakegyutt" - írta a csapatkapitány az Instagram-oldalára.