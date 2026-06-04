A magyar válogatott két barátságos mérkőzéssel zárja a 2025-2026-os idényt. Marco Rossi együttese péntek este Finnországot fogadja a Puskás Arénában, jövő kedden pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban lép pályára Kazahsztán legjobbjai ellen. Szoboszlai Dominikék számára ez az utolsó gyakorlási lehetőség, mielőtt szeptemberben megkezdik szereplésüket a Nemzetek Ligája B divíziójában.
A magyar válogatott számára fontos meccsek jönnek
A nemzeti együttes korábbi szövetségi kapitánya, Várhidi Péter felhívta rá a figyelmet, miért lesz fontos a soron következő két meccs Szoboszlaiék számára.
„Nálunk gyengébb képességű ellenfelekkel játszunk hazai pályán. Ezért a fókusz a felállási formákon, a játékban való szerepléseken lesz, illetve azon, kinek hogyan találja meg a helyét a szövetségi kapitány. Nagyon fontos lesz majd az együttes mozgás, az egyes csapatrészek közötti kapcsolat, valamint az, hogyan tud egységben gondolkodni a csapat.
Most ez a legfontosabb, mert folyamatosan alakul át a válogatott, és ki kell alakítani egy olyan csapatot, amely két-három évig együtt tud játszani”
– nyilatkozta az Origo Sportnak Várhidi Péter.
„Én is voltam szövetségi kapitány, én is megtapasztaltam, hogy keveset tudnak együtt lenni a játékosok, mivel válogatott meccsből kevesebb van. Főleg nehéz ez a külföldi légiósok szempontjából, akik teljesen más felfogású csapatokban játszanak. Ezt mindig nehéz úgy összerakni fejben, hogy a pályán is működjön. Ugyanakkor minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy legyenek olyan mérkőzések, ahol a csapatot egységesen lehet látni. Így azért ki lehet szúrni, hogy kik azok, akik beleillenek a keretbe, vagy esetleg másokat kell keresni helyettük” – tette hozzá az egykori szövetségi kapitány.
Marco Rossi öt újoncot – Kovács Bendegúz, Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund – hívott be a keretbe, akik Várhidi szerint lehetőséget kapnak majd. Az Újpesttel 1998-ban bajnoki címet szerzett tréner azonban úgy véli, a csapat magja már megvan, köréjük kellenek emberek a hiányposztokra.
„A szűk mag már megvan, az elmúlt években ez már kialakult.
Inkább köréjük keresi a szövetségi kapitány a megfelelő embereket a hiányposztokra. Nekik most lehetőséget tud adni.
És akkor kiderül, el tudják-e látni azokat a fontos részfeladatokat. A csapat egységét kell megtalálni, vannak nemzetközi szinten bizonyított minőségi futballistáink, köréjük kellenek még hasznos, minőségi emberek. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ad majd lehetőséget Rossi mester” – fűzte hozzá Várhidi.
Szoboszlai Dominik pihenőt kap?
Szoboszlainak hosszú szezonja volt a Liverpoolnál, ezért felmerült annak a lehetősége, hogy esetleg pihenőt kap majd Rossitól. Ezzel kapcsolatban Várhidi egyértelműen fogalmzott.
Szoboszlai szerintem fog játszani. Dominik olyan típusú játékos, aki szeret állandóan a pályán lenni, biztos vagyok benne, hogy nem fog kérni felmentést.
Hogyha a csapat tud egységben dolgozni, és a játékunk is jó lesz, akkor nem akar majd lejönni a pályáról” – szögezte le a 68 éves szakember, aki szerint a finnek és a kazahok elleni meccseken nem feltétlenül az eredmény lesz a legfontosabb.
„Kazahsztán ellen győzelmet várok, a finnek elleni találkozón meg sok múlhat a helyzetkihasználáson. A finn futball ma már nem olyan gyenge, hogy le lehessen írni őket, bár ők hazai pályán erősebbek. Én most egyébként elsősorban nem is az eredményt nézem, hanem azt, hogy a csapat egységében hogyan tud majd mozogni. Persze ha az egység működik, akkor a győzelem sem marad el” – zárta gondolatait Várhidi Péter.
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