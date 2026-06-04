A magyar válogatott két barátságos mérkőzéssel zárja a 2025-2026-os idényt. Marco Rossi együttese péntek este Finnországot fogadja a Puskás Arénában, jövő kedden pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban lép pályára Kazahsztán legjobbjai ellen. Szoboszlai Dominikék számára ez az utolsó gyakorlási lehetőség, mielőtt szeptemberben megkezdik szereplésüket a Nemzetek Ligája B divíziójában.

Szoboszlai Dominikék két felkészülési meccsel zárják a szezont

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

A magyar válogatott számára fontos meccsek jönnek

A nemzeti együttes korábbi szövetségi kapitánya, Várhidi Péter felhívta rá a figyelmet, miért lesz fontos a soron következő két meccs Szoboszlaiék számára.

„Nálunk gyengébb képességű ellenfelekkel játszunk hazai pályán. Ezért a fókusz a felállási formákon, a játékban való szerepléseken lesz, illetve azon, kinek hogyan találja meg a helyét a szövetségi kapitány. Nagyon fontos lesz majd az együttes mozgás, az egyes csapatrészek közötti kapcsolat, valamint az, hogyan tud egységben gondolkodni a csapat.

Most ez a legfontosabb, mert folyamatosan alakul át a válogatott, és ki kell alakítani egy olyan csapatot, amely két-három évig együtt tud játszani”

– nyilatkozta az Origo Sportnak Várhidi Péter.

„Én is voltam szövetségi kapitány, én is megtapasztaltam, hogy keveset tudnak együtt lenni a játékosok, mivel válogatott meccsből kevesebb van. Főleg nehéz ez a külföldi légiósok szempontjából, akik teljesen más felfogású csapatokban játszanak. Ezt mindig nehéz úgy összerakni fejben, hogy a pályán is működjön. Ugyanakkor minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy legyenek olyan mérkőzések, ahol a csapatot egységesen lehet látni. Így azért ki lehet szúrni, hogy kik azok, akik beleillenek a keretbe, vagy esetleg másokat kell keresni helyettük” – tette hozzá az egykori szövetségi kapitány.

Várhidi Péter szerint a magyar válogatott számára jól jön a két felkészülési meccs

Fotó: Origo - Csudai Sándor

Marco Rossi öt újoncot – Kovács Bendegúz, Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund – hívott be a keretbe, akik Várhidi szerint lehetőséget kapnak majd. Az Újpesttel 1998-ban bajnoki címet szerzett tréner azonban úgy véli, a csapat magja már megvan, köréjük kellenek emberek a hiányposztokra.