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Marco Rossi csapata Finnországgal és Kazahsztánnak játszik felkészülési találkozót júniusban. A magyar válogatott nyár eleji összetartásának kezdete azonban nem egészen a futballról szól. A kommentelők és a közösségi média ugyanis Szoboszlai Dominik érkezési szettjére ugrott rá, az internetet napok óta mémek lepik el.

A magyar válogatott csapatkapitánya tudja, hogyan kell megérkezni. Szoboszlai Dominik szettje mindenkit ámulatba ejtett valamilyen formában. A Liverpool világsztárja Lamborghini Revueltójából kiszállva, egy feltűnően elegáns, dizájner darabokból összeállított szettben lépett be az edzőközpontba.

Szoboszlai Dominik szettje napok óta leuralja a közösségi médiát
Szoboszlai Dominik szettje napok óta leuralja a közösségi médiát 
Fotó: MLSZ/Instagram

Szoboszlai Dominik szettje napok óta leuralja a közösségi médiát

Az Origo Sport korábban már közölt egy összeállítást, amelyben megmutatta a legjobb mémeket a magyar válogatott csapatkapitányának szettjéről. A közösségi oldalakon pillanatok alatt elszabadultak a kommentek: volt, aki „divatbemutatónak” nevezte az érkezést, mások pedig ironikusan „luxus Oscar-gálát” emlegettek Telki helyett. A jelenség jól mutatja, mennyire gyorsan képes egy pillanatnyi stadionon kívüli jelenet internetes tartalommá válni: Szoboszlai érkezése így már nemcsak sporthír lett, hanem egy komplett mémuniverzum kiindulópontja is.

A hatalmas érdeklődésre való tekintettel most újra összegyűjtöttük a legjobbakat:

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