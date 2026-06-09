Szoboszlai Dominik az elmúlt években a magyar válogatott arca, vezére és egyik legfontosabb játékosa lett. Marco Rossi a Finnország elleni győzelem után arról beszélt, hogy a Liverpool középpályása elfáradt, görcsei is voltak, de tervei szerint Kazahsztán ellen is kezdőként számol vele. A kapitány ugyanakkor azt is jelezte, hogy akár a második félidő elején vagy a 60. perc környékén lecserélheti.

Kerkez Milos biztosan kihagyja a kazahok elleni mérkőzést, de Szoboszlai Dominik sem fog 90 percet játszani

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Szoboszlai Dominik nélkül másoknak kell előlépniük

Ez pedig nemcsak pihentetés lenne, hanem szakmai kísérlet is. A magyar válogatott az elmúlt években hozzászokott ahhoz, hogy Szoboszlai pontrúgásokból, kulcspasszokból, ritmusváltásokból, egyszóval vezérszerepből is rengeteget ad a csapatnak. Ha ő nincs a pályán, vagy kevesebb percet kap, másoknak kell előlépniük.

Erről kérdeztük Németh Krisztiánt, aki szerint Szoboszlai hiánya mindenképpen érezhető lenne.

Dominik hiányzik mindenképpen, ha nincs a pályán. De ha így dönt Rossi mester, akkor biztosan megvan az oka. Jó pár mérkőzés van Szoboszlai lábában, és ez egy olyan meccs, ahol ki lehet próbálni másokat is

– mondta az Origo Sportnak Németh Krisztián.

A korábbi válogatott támadó szerint nem egy embernek kell átvennie Szoboszlai szerepét. „Ilyenkor mindenkinek többet kell vállalnia. Csapatszinten kell megoldani, hogy azok a klasszikus dolgok, amelyek Dominikhoz kötődnek, több ember feladatai legyenek.”

Legutóbb Szoboszlai nélkül is nagyot nyert a válogatott

A magyar válogatott nem mostanában játszott legutóbb Szoboszlai nélkül. Marco Rossi csapata 2021. november 15-én, Lengyelország ellen lépett pályára úgy, hogy Szoboszlai Dominik nem volt ott a kezdőben, sőt a keretben sem, mert kisebb sérülés miatt visszatért akkori klubjához, az RB Leipzighez.

Az a meccs viszont kifejezetten jó emlék. A magyar válogatott Varsóban 2–1-re legyőzte Lengyelországot az utolsó világbajnoki selejtezőjén. Schäfer András góljával a magyar csapat szerzett vezetést az első félidőben, a lengyelek Karol Swiderski találatával egyenlítettek, de a hajrában Gazdag Dániel gyönyörű góljával újra Magyarország került előnybe, és meg is nyerte a mérkőzést.