Szoboszlai Dominik az elmúlt években a magyar válogatott arca, vezére és egyik legfontosabb játékosa lett. Marco Rossi a Finnország elleni győzelem után arról beszélt, hogy a Liverpool középpályása elfáradt, görcsei is voltak, de tervei szerint Kazahsztán ellen is kezdőként számol vele. A kapitány ugyanakkor azt is jelezte, hogy akár a második félidő elején vagy a 60. perc környékén lecserélheti.
Szoboszlai Dominik nélkül másoknak kell előlépniük
Ez pedig nemcsak pihentetés lenne, hanem szakmai kísérlet is. A magyar válogatott az elmúlt években hozzászokott ahhoz, hogy Szoboszlai pontrúgásokból, kulcspasszokból, ritmusváltásokból, egyszóval vezérszerepből is rengeteget ad a csapatnak. Ha ő nincs a pályán, vagy kevesebb percet kap, másoknak kell előlépniük.
Erről kérdeztük Németh Krisztiánt, aki szerint Szoboszlai hiánya mindenképpen érezhető lenne.
Dominik hiányzik mindenképpen, ha nincs a pályán. De ha így dönt Rossi mester, akkor biztosan megvan az oka. Jó pár mérkőzés van Szoboszlai lábában, és ez egy olyan meccs, ahol ki lehet próbálni másokat is
– mondta az Origo Sportnak Németh Krisztián.
A korábbi válogatott támadó szerint nem egy embernek kell átvennie Szoboszlai szerepét. „Ilyenkor mindenkinek többet kell vállalnia. Csapatszinten kell megoldani, hogy azok a klasszikus dolgok, amelyek Dominikhoz kötődnek, több ember feladatai legyenek.”
Legutóbb Szoboszlai nélkül is nagyot nyert a válogatott
A magyar válogatott nem mostanában játszott legutóbb Szoboszlai nélkül. Marco Rossi csapata 2021. november 15-én, Lengyelország ellen lépett pályára úgy, hogy Szoboszlai Dominik nem volt ott a kezdőben, sőt a keretben sem, mert kisebb sérülés miatt visszatért akkori klubjához, az RB Leipzighez.
Az a meccs viszont kifejezetten jó emlék. A magyar válogatott Varsóban 2–1-re legyőzte Lengyelországot az utolsó világbajnoki selejtezőjén. Schäfer András góljával a magyar csapat szerzett vezetést az első félidőben, a lengyelek Karol Swiderski találatával egyenlítettek, de a hajrában Gazdag Dániel gyönyörű góljával újra Magyarország került előnybe, és meg is nyerte a mérkőzést.
Ez a győzelem ma is fontos kapaszkodó lehet: a válogatott legutóbb nemcsak túlélte Szoboszlai hiányát, hanem idegenben győzött egy erős ellenfél otthonában. Persze a mostani helyzet más, hiszen Kazahsztán ellen felkészülési mérkőzés jön, nem világbajnoki selejtező, de a kérdés hasonló: kik tudnak felelősséget vállalni, ha a csapatkapitány nem viszi végig a meccset?
Sallai és Kerkez hiánya miatt még fontosabb a kísérletezés
A Kazahsztán elleni mérkőzés azért is különleges, mert Rossi több fontos játékosára sem számíthat. Sallai Roland és Kerkez Milos nem lép pályára, így a kapitánynak akkor is változtatnia kellene, ha nem szeretne különösebben kísérletezni.
Szoboszlai debreceni nyilatkozatot ígért a magyar sajtónak:
Németh Krisztián szerint egy felkészülési mérkőzésnek éppen az a lényege, hogy a kapitány megnézze azokat, akikre később szüksége lehet. „A felkészülési mérkőzésen az a fontos, hogy azokat kipróbálja a kapitány, akikre majd lehet számítani a selejtezők alatt vagy a Nemzetek Ligája alatt. Olyanokat is, akik esetleg kevesebbet játszottak eddig a válogatottban. Hasznos mérkőzés lehet ez biztosan a kapitány számára” – mondta Németh.
A magyar válogatott támadójátékában Sallai dinamizmusa és Kerkez bal oldali lendülete is meghatározó. Ha melléjük még Szoboszlai kevesebb játékperce is társul, akkor a megszokottnál sokkal több felelősség juthat azoknak, akik eddig inkább kiegészítő emberek voltak.
Németh szerint az összeszokottság hiánya ilyenkor természetes gond, de éppen az ilyen meccsek segíthetnek abban, hogy a játékosok egymás mozgását is jobban megismerjék.
Az összeszokott négyes ott elöl, akik szoktak játszani, szerintem már egymás gondolatát is látják. Amikor már ismered a társad mozgását, ezek rutinná válnak. De azért vannak ezek a mérkőzések, hogy ha ők nincsenek, akkor azok a játékosok is megérezzék egymást, megszokják azt, amit Rossi mester kér tőlük.
Németh Krisztián Kazahsztán ellen is gólt szerzett
Németh Krisztiánnak személyes emléke is van Kazahsztánról. A magyar válogatott 2018 márciusában 3–2-re kikapott a kazahoktól a Groupama Arénában, a magyar gólokat Szalai Ádám és Németh Krisztián szerezték. Németh a 68. percben talált be, ezzel állította be a végeredményt.
A korábbi válogatott támadó így idézte fel a gólt. „Jól emlékszem, egy lecsorgó labdát becsavartam a hosszúba. Bár nem nyertünk, a gól mindig fontos” – idézte fel Németh.
A két válogatott első egymás elleni mérkőzését 2014. június 7-én rendezték, és az a találkozó volt a régi Puskás Ferenc Stadion utolsó válogatott meccse. Magyarország akkor 3–0-ra nyert, Priskin Tamás és Varga Roland szerzett gólt, a harmadik találat kazah öngól volt.
Mindenki Kovács Bendegúzra kíváncsi
A Kazahsztán elleni meccs egyik legérdekesebb kérdése az is lehet, hogy Rossi milyen szerepet szán a fiatal játékosoknak. Varga Barnabás továbbra is a válogatott első számú középcsatára, de mögötte régóta keresi a szakmai stáb a hosszabb távú megoldást, illetve azt a támadót, aki Vargát pótolni tudja adott esetben.
Németh Krisztián szerint sokan most Kovács Bendegúzon lesz az ország szeme. „Szerintem mindenki igazából Kovácsra kíváncsi. Fontos, hogy megtaláljuk Barni után azt a játékost, és most úgy néz ki, hogy benne nagy potenciál van. Őt emelném ki, az ő játékára mindenképpen kíváncsiak vagyunk” – mondta Németh.
A 37-szeres válogatott támadó ugyanakkor hozzátette, Varga Barnabás még jó ideig erősítheti a válogatottat. „Ahogy nézem, Barni szinten tartja magát, jó helyen játszik, az AEK Athénban, úgyhogy még jó pár évig nem kell ezen gondolkoznunk. Barni szerintem még ott lesz egy jó ideig, és viszi a hátán a válogatottat.”
Németh Krisztián az MLSZ-hez igazol
Németh Krisztián a szezon végén lezárta profi játékospályafutását, de nem szakad el a futballtól. Július elsejétől az MLSZ nemzetközi játékosmegfigyelőjeként dolgozik, Bogdán Ádám helyét veszi át, a volt kapus a Debrecen sportigazgatójaként dolgozik.
Németh feladata elsősorban a külföldön futballozó magyar felnőtt és utánpótláskorú játékosok követése lesz, valamint azoknak a magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgóknak a figyelése, akik később szóba jöhetnek a válogatottnál. Németh az Origo Sportnak megerősítette, hogy a szövetségnél folytatja.
Az MLSZ is bejelentette, hogy a szövetségnél lesz feladatom, ez júliusban, augusztusban elkezdődik majd. Bogdán Ádám helyét veszem át
– mondta Németh Krisztián.
Ez a szerepkör különösen érdekessé teszi a véleményét egy olyan meccs előtt, amelyen Rossi új embereket, új szerepeket és akár új támadómegoldásokat is kipróbálhat. Ha a kapitány valóban bátrabban kísérletezik Debrecenben, akkor a kazahok elleni mérkőzés fontos válaszokat adhat a kapitánynak az őszi folytatás előtt.