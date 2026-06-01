A videó nem sokkal azután került ki az Instagramra, hogy Szoboszlai Dominik egy másik, hatalmas figyelmet kiváltó eseményen is feltűnt: vasárnap a budapesti Kopaszi-gáton a Red Bull Four 2 Score országos döntőjén vett részt.

Szoboszlai Dominik hatalmas sztár lett

Miért imádják ennyien Szoboszlai Dominikot?

Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool középpályása nem egyedül érkezett a hazai eseményre: feleségével, Buzsik Borkával együtt gurult be a helyszínre egy fekete Lamborghinivel, amivel gyakorlatilag azonnal magukra vonták a figyelmet. A drukkerek pillanatok alatt körbevették a párost, Szoboszlai pedig nem is sietett – türelmesen állta a rohamot, autogramokat osztott, és sorra készültek a közös szelfik is minden korosztály számára.

A budapesti rendezvényt követően is folytatódott a rajongói „ostrom”:

a magyar válogatott sztárja a korábbi sikerei helyszínén, Salzburgban továbbra is készségesen állt a kamerák elé,

és igyekezett minden kérésnek eleget tenni.

Vissza oda, ahol minden elkezdődött. Szoboszlai Dominik ezen a héten ellátogatott a Red Bull Akadémiára, találkozott régi barátaival, és időt szakított a fiatal tehetségeinkre"

– írta a salzburgi klub a videó mellé.

A felvételeken is látszik, hogy a fiatalok igyekeztek minél több közös emléket szerezni vele, Szoboszlai pedig láthatóan élvezte a találkozásokat.