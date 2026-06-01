Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Meggyengült Magyar Péter, egyedül már fenyegetőzni sem tud

Foci

Őrjöngenek Liverpoolban, Arne Slot viselkedése felháborodást váltott ki

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
„Vissza oda, ahol minden elkezdődött” – ezzel a rövid, de sokatmondó üzenettel jelentkezett a Red Bull Salzburg hivatalos Instagram-oldala. A főszereplő pedig nem más volt, mint Szoboszlai Dominik, aki ellátogatott a klub legendás utánpótlásbázisára, a Red Bull Akadémiára. A magyar válogatott csapatkapitánya régi ismerőseivel találkozott, és időt szánt a jelenlegi akadémistákra is, akik számára mára példakép lett.

A videó nem sokkal azután került ki az Instagramra, hogy Szoboszlai Dominik egy másik, hatalmas figyelmet kiváltó eseményen is feltűnt: vasárnap a budapesti Kopaszi-gáton a Red Bull Four 2 Score országos döntőjén vett részt.

Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen, Kopaszi gát, SzoboszlaiDominik, Kopaszigát, RedBullF2S, 2026.05.31.
Szoboszlai Dominik hatalmas sztár lett
Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Miért imádják ennyien Szoboszlai Dominikot?

Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool középpályása nem egyedül érkezett a hazai eseményre: feleségével, Buzsik Borkával együtt gurult be a helyszínre egy fekete Lamborghinivel, amivel gyakorlatilag azonnal magukra vonták a figyelmet. A drukkerek pillanatok alatt körbevették a párost, Szoboszlai pedig nem is sietett – türelmesen állta a rohamot, autogramokat osztott, és sorra készültek a közös szelfik is minden korosztály számára.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu.

A budapesti rendezvényt követően is folytatódott a rajongói „ostrom”: 

a magyar válogatott sztárja a korábbi sikerei helyszínén, Salzburgban továbbra is készségesen állt a kamerák elé,

 és igyekezett minden kérésnek eleget tenni.

Vissza oda, ahol minden elkezdődött. Szoboszlai Dominik ezen a héten ellátogatott a Red Bull Akadémiára, találkozott régi barátaival, és időt szakított a fiatal tehetségeinkre"

 – írta a salzburgi klub a videó mellé.

A felvételeken is látszik, hogy a fiatalok igyekeztek minél több közös emléket szerezni vele, Szoboszlai pedig láthatóan élvezte a találkozásokat. 

Megvan Szoboszlai új mestere? Egy lépésre a Liverpool a megállapodástól
Szétszedték a rajongók a feleségével érkező Szoboszlai Dominikot a Duna-parton
Torghelle ráállt Szoboszlaira, ez lett a nadrágrángatós párharc vége


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!