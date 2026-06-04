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Túlzás lenne azt állítani, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának viseletét csupán a magyarországi sajtó emelte ki, hiszen hazai hírességek mellett még a magyar rendőrség is elsütött vele kapcsolatban egy poént. A Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökség, az EM Sports nem kifogásolta a humoros fotókat, de a kereskedelmi céllal felhasznált tartalmak miatt ügyvédhez fordult.

Szoboszlai Dominik egy váratlan húzással robbantotta fel az internetet, amikor megjelent Telkiben, a magyar labdarúgó-válogatott edzőtáborában. A csapatkapitány a szettje miatt sértő és dicsérő kommenteket is kapott, majd szinte vírusként jelentek meg az öltözékével foglalkozó posztok. Influenszerek, hírességek „bújtak bele” a sztárfocista bőrébe, sőt a magyar rendőrség sem maradt ki a trendből.

Szoboszlai új szettje miatt mémcunamiba fulladt a válogatott edzőtábora
Szoboszlai új szettje miatt mémcunamiba fulladt a válogatott edzőtábora 
Fotó: MLSZ/Instagram

Szoboszlai Dominik ügynöke reagált a történtekre

Természetesen a mémmé vált szettet senki sem próbálta fel, csak a mesterséges intelligencia segítségével rengeteg fotót készítettek.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy Szoboszlai Dominik közszereplő, így a róla megjelenő, nem kereskedelmi célból – gyakran humoros formában – felhasznált képekkel kapcsolatban semmilyen kifogásunk nincs. Sokkal inkább pozitívan értékeljük a Dominik iránt ilyen módon is megnyilvánuló szeretetet” − idézte a Bors a Szoboszlai Dominikot is képviselő EM Sports tulajdonosát, Esterházy Mátyást, aki hozzátette,

nem elfogadható, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok az általuk forgalmazott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítése érdekében, bizonyos márkákkal összekapcsolva, kereskedelmi céllal használják fel Dominik fényképeit, illetve az eredeti fotói alapján generált AI-képeket.

„Az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlünk engedélyt az említett fényképek vagy az azok alapján generált AI-képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. Több, általunk megkeresett piaci szereplő azonnal pozitívan reagált, és megszüntette a jogellenes állapotot, amit ezúton is köszönünk” − mondta az ügynök.

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