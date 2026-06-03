Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya felrobbantotta az internetet, de nem a pályán mutatott teljesítményével. A Liverpool középpályása ugyanis olyan ruházattal és luxuskiegészítőkkel jelent meg Telkiben, hogy az rögtön felborította az internetet.

Sallai Roland és Szoboszlai Dominik Telkiben

Fotó: mlsztv/Instagram

Akik még Szoboszlainál is extrábban öltöznek

Jules Koundé tevékenységét minden bizonnyal senkinek sem kell bemutatni. Az FC Barcelona francia válogatott sztárja minden meccshétvégén kiposztolja aktuális viseletét, s nem ritkán szoknyát vagy éppen magassarkút is felvesz.