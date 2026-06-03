A magyar labdarúgó-válogatott csapakapitánya felrobbantotta az internetet, ám nem ő az egyedüli, aki bátran forgatja a ruhatárat. Szoboszlai Dominik viselete mémtengert váltott ki, de talán közel sem kapott akkora visszhangot, mint amekkorát egyes külföldi szupersztárok megjelenései.
Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya felrobbantotta az internetet, de nem a pályán mutatott teljesítményével. A Liverpool középpályása ugyanis olyan ruházattal és luxuskiegészítőkkel jelent meg Telkiben, hogy az rögtön felborította az internetet.
Akik még Szoboszlainál is extrábban öltöznek
Jules Koundé tevékenységét minden bizonnyal senkinek sem kell bemutatni. Az FC Barcelona francia válogatott sztárja minden meccshétvégén kiposztolja aktuális viseletét, s nem ritkán szoknyát vagy éppen magassarkút is felvesz.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!