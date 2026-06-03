Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A magyar labdarúgó-válogatott csapakapitánya felrobbantotta az internetet, ám nem ő az egyedüli, aki bátran forgatja a ruhatárat. Szoboszlai Dominik viselete mémtengert váltott ki, de talán közel sem kapott akkora visszhangot, mint amekkorát egyes külföldi szupersztárok megjelenései.

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya felrobbantotta az internetet, de nem a pályán mutatott teljesítményével. A Liverpool középpályása ugyanis olyan ruházattal és luxuskiegészítőkkel jelent meg Telkiben, hogy az rögtön felborította az internetet. 

Sallai Roland és Szoboszlai Dominik Telkiben
Sallai Roland és Szoboszlai Dominik Telkiben
Fotó: mlsztv/Instagram

Akik még Szoboszlainál is extrábban öltöznek

Jules Koundé tevékenységét minden bizonnyal senkinek sem kell bemutatni. Az FC Barcelona francia válogatott sztárja minden meccshétvégén kiposztolja aktuális viseletét, s nem ritkán szoknyát vagy éppen magassarkút is felvesz.

1 2 3
... 9
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!