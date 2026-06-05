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A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának öltözködése kérdés nélkül robbantotta fel az internetet. Szoboszlai Dominik ruhájával hírességek, celebek, de még a magyar rendőrség is foglalkozott, most pedig Polgár Tünde mondta el a véleményét.

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya sokak szerint ízléstelen öltözékben jelent meg telkiben, a nemzeti együttes edzőtáborában. Mint ismert, Marco Rossi együttese pénteken Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd Kazahsztán ellen lép pályára Debrecenben.

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya
Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya
Fotó: Micheller Szilvia / MLSZ

Luxusfeleség beszélt Szoboszlai Dominik öltözködéséről

A Liverpool középpályásának öltözéke természetesen a mémgyárosokat is beindította, de sokan kereskedelmi célzattal használták fel az MLSZ fotóit, amire a Szoboszlait is képviselő EM Sports is felhívta a figyelmet, hogy jogi lépéseket tesz az ügyben.

A témával kapcsolatban most Polgár Tünde is megszólalt, és őszinte véleményt fogalmazott meg.

Emberek, könyörgöm! Mi volt oda írva: Divatdiktátor vagy focista? Nem mindegy, hogy egy sportoló, mit vesz fel a szabadnapján?

− idézte a Bors a luxusfeleséget, aki az Intagram-oldalán reagált egy videóval. − Persze, mondhatjuk, hogy polgárpukkasztó, de ha ő éppen bohócnak öltözve érzi jól magát? Szerintem jár neki a taps, hogy nem mindig csak melegítőben látjuk” − tette hozzá Polgár.

Véleménye szerint Szoboszlainak nem kell megfelelnie senkinek, csak saját magának, és szerinte az sokkal rosszabb, ha egy sportoló olyan egészségtelen ételeket reklámoz, mint a chips vagy a hamburger. Itt fontos megjegyezni, hogy a magyar középpályás a McDonalds, valamint a Lays reklámarca is.

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