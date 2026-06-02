Szoboszlai Dominik nem mindennapi szettben érkezett meg Telkibe, a magyar válogatott csapatkapitánya meglehetősen erős és sértő kommenteket is kapott az öltözéke miatt.

Szoboszlai Dominikot a ruhája miatt bírálták a közösségi médiában

Fotó: Tumbász Hédi

Mit üzent Szoboszlai Dominiknak Erling Haaland?

A Manchester City sztárcsatára, Erling Haaland régóta baráti viszont ápol Szoboszlaival, hiszen annak idején csapattársak voltak a Salzburg együttesében. Az M4 Sport beszámolt róla, hogy a norvég támadó sem hagyta reakció nélkül a látottakat, és csipkelődő, de persze nem sértő kommentet posztolt Szoboszlai egyedi ruhája láttán.

„Hmmmmmm”

– mindössze ennyit írt Haaland, amit két vidám hangulatjellel egészített ki.

A magyar válogatott június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, június 9-én pedig Debrecenben lép pályára Kazahsztán ellen.