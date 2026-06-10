Megható jelenetnek lehettek tanúi a szurkolók a Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban. A magyar válogatott 3-1-es győzelmét követően Szoboszlai Dominik hosszú időn keresztül osztogatta az autogramokat és közös képeket készített a drukkerekkel, amikor egy fiatal szurkoló különleges ajándékkal lepte meg.
Milyen ajándékot kapott Szoboszlai Dominik?
A kisfiú egy „Domi, idejössz az ajándékodért?” feliratú táblával hívta fel magára a csapatkapitány figyelmét, majd egy saját készítésű, piros karkötőt adott át neki.
A Bors azt írja, Szoboszlainak annyira megtetszett a személyes ajándék, hogy azonnal a csuklójára húzta, miközben természetesen az autogram és a közös fotó sem maradt el.
A válogatott kapitánya a pályán is kiemelkedően teljesített: egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a magyar sikerhez.
Mit kortyolgatott Szoboszlai a meccs előtt?
A mérkőzést megelőzően a szurkolók egy másik érdekességre is felfigyeltek. Szoboszlai ugyanis ezúttal nem a tőle megszokott kávékeverő pálcikával a szájában járta be a pályát, hanem egy ital volt a kezében. A rajongók találgatásai szerint egy úgynevezett maté tököt tarthatott, amelyből a sportolók körében népszerű maté teát fogyasztják.
A fotók alapján ugyanakkor több válogatott játékos, köztük Varga Barnabás, a hagyományos mérkőzés előtti kávé mellett maradt.
A találkozó így nemcsak a magyar csapat sikeréről, hanem a szurkolók és a válogatott játékosok közötti közvetlen, emberi kapcsolatot bemutató emlékezetes pillanatokról is szólt.
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