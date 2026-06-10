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Mutatjuk, Szoboszlai kivel hajtott a Lamborghinijével a debreceni éjszakába – videó

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A magyar válogatott csapatkapitányát Debrecenben is szétszedték a rajongók. A kazahok elleni 3-1-re nyert felkészülési mérkőzés után Szoboszlai Dominik még hosszú ideig kint maradt a Nagyerdei Stadionban, ahol folyamatosan autogramokat osztogatott, fotózkodott a gyerekekkel, valamint mezeket is ajándékozott neki. Azonban olyan is történt, amire nem számított: ezúttal ő is meg lett ajándékozva.

Megható jelenetnek lehettek tanúi a szurkolók a Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban. A magyar válogatott 3-1-es győzelmét követően Szoboszlai Dominik hosszú időn keresztül osztogatta az autogramokat és közös képeket készített a drukkerekkel, amikor egy fiatal szurkoló különleges ajándékkal lepte meg.

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Szoboszlai Dominik remekül futballozott a kazahok elleni meccsen
Fotó: Mirkó István

Milyen ajándékot kapott Szoboszlai Dominik?

A kisfiú egy „Domi, idejössz az ajándékodért?” feliratú táblával hívta fel magára a csapatkapitány figyelmét, majd egy saját készítésű, piros karkötőt adott át neki. 

Egy lelkes rajongó megajándékozta Szoboszlai Dominikot
Fotó: Tumbász Hédi

A Bors azt írja, Szoboszlainak annyira megtetszett a személyes ajándék, hogy azonnal a csuklójára húzta, miközben természetesen az autogram és a közös fotó sem maradt el. 

A válogatott kapitánya a pályán is kiemelkedően teljesített: egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a magyar sikerhez.

Szoboszlai azonnal magára húzta a kisfiútól kapott karkötőt
Fotó: Tumbász Hédi

Mit kortyolgatott Szoboszlai a meccs előtt?

A mérkőzést megelőzően a szurkolók egy másik érdekességre is felfigyeltek. Szoboszlai ugyanis ezúttal nem a tőle megszokott kávékeverő pálcikával a szájában járta be a pályát, hanem egy ital volt a kezében. A rajongók találgatásai szerint egy úgynevezett maté tököt tarthatott, amelyből a sportolók körében népszerű maté teát fogyasztják. 

Szoboszlai kezében mintha egy úgynevezett maté tök tűnt volna fel
Fotó: Tumbász Hédi

A fotók alapján ugyanakkor több válogatott játékos, köztük Varga Barnabás, a hagyományos mérkőzés előtti kávé mellett maradt.

A találkozó így nemcsak a magyar csapat sikeréről, hanem a szurkolók és a válogatott játékosok közötti közvetlen, emberi kapcsolatot bemutató emlékezetes pillanatokról is szólt.

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