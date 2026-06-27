A legfontosabb kérdés most az, kik illenek bele leginkább ebbe az őrült tempójú gépezetbe – és kik lehetnek azok, akiknél komoly alkalmazkodásra lesz szükség. A kép viszont egyértelműnek tűnik: a középpályán Szoboszlai Dominik és a bal oldalon Kerkez Milos is az új Liverpool motorjai lehetnek.

Szoboszlai és az új Liverpool: kompatibilis lesz?

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Az Iraola-futball tökéletes alapjai: Szoboszlai beleillik?

Iraola rendszere nem bonyolult, de brutálisan intenzív: minden poszton futás, presszing és gyors labdakihozatal kell. Ebben a közegben több Liverpool-játékos is kifejezetten jól néz ki.

Alisson Becker továbbra is kulcsember lehet, hiszen nemcsak véd, hanem indítja is a támadásokat, mint egy extra hátvéd. Virgil van Dijk a labdakihozatal egyik legfontosabb láncszeme marad, bár a magas védelmi vonal néha kihívás elé állíthatja. Jeremy Jacquet egy nyers, de rendkívül gyors és erős játékosként érkezhet, aki hosszabb távon Van Dijk partnere is lehet a védelemben.

Ryan Gravenberch labdacipelései tökéletesen illenek a gyors átmenetekhez, míg Florian Wirtz kreativitása és gyors passzjátéka alapköve lehet a rendszernek. Rio Ngumoha pedig a jövő projektje: ha a fegyelmezettséget elsajátítja, Iraola egyik kedvenc fiatalja válhat belőle.

Ami pedig a magyarokat illeti: Szoboszlai Dominik lehet Iraola rendszerének „szíve és tüdeje”. Az edző kifejezetten szereti az olyan középpályásokat, akik egyszerre képesek futni, ütközni, támadást építeni és visszazárni. Szoboszlai energiaszintje, technikai tudása és munkabírása miatt akár a legfontosabb láncszemmé is válhat Liverpool középpályáján.

Mellette Kerkez Milos már bizonyított Iraola kezei alatt is. A Bournemouthnál látott fejlődése után nem véletlen, hogy sokan „tökéletes bal oldali fegyverként” tekintenek rá. A folyamatos felfutások, agresszív védekezés és energikus játék teljesen beleillik abba a futballba, amit Liverpool most épít.

A kérdőjelek és nehezebb illeszkedések

Nem mindenki számára lesz ilyen egyszerű az átállás. Giorgi Mamardashvili kapcsán kérdés, mennyire tudja lábbal segíteni a játékot. Jeremie Frimpong esetében az a gond, hogy szerepköre nem teljesen tisztázott egy ilyen intenzív rendszerben.