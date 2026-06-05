A budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt robbant bombaként a hír, miszerint a Premier League 2025-2026-os kiírását ötödik helyén záró Liverpool kisebb meglepetésre menesztette Arne Slot menedzsert. Szoboszlai Dominikék azután tették meg ezt a nagyon fontos lépést, miután a Bournemouth kispadjáról felálló Andoni Iraola nem tudott megegyezni az AC Milannal, így elképesztő gyorsan lecsaptak a baszk mesterre.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Mohamed Szalah nélkül lépnek be az új korszakba

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Mit hozhat Szoboszlaiéknak Andoni Iraola?

Mint arra egy korábbi cikkünkben már kitértünk, a spanyol szakember érkezésével Liverpoolba végre valahára visszatérhet a Jürgen Klopp féle „heavy metal” futball, ami nem is lehet véletlen. Iraola csapatai ugyanis rendkívül magas intenzitással támadnak le, a megszerzett labdákat pedig minél hamarabb az ellenfél kapujába szeretnék juttatni.

Persze ez a játékstílus megannyi veszélyt is rejt magában, hiszen elég egyetlen rossz váltás vagy elkésés, és máris az ellenfél vezetheti a gyors támadást. De nemcsak Iraola taktikájától „fáznak” a szakértők, ugyanis nagy csapatot még egyáltalán nem irányított, ráadásul az európai kupaporondon eddig csak játékosként tudta megmutathatni magát.

Ugyanakkor utolsó bournemuth-i idénye bizakodásra adhat okot, hiszen úgy végzett a Premier League hatodik helyén, hogy a télen eligazolt az egyik legjobbja, Antoine Semenyo.

A message to our supporters from the new Reds head coach ❤️ pic.twitter.com/n1eOrKm5YZ — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

Szoboszlai Dominik lehet a legnagyobb nyertes, ha...

Iraola játékstílusa tehát az energiára, a kockázatvállalásra és a letámadásra épül, így gondolhatnánk, hogy Szoboszlai Dominik gyakorlatilag a tökéletes játékos a baszk számára. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya mindent megtett csapatáért a mögöttünk hagyott szezon során, gólokat és asszisztokat jegyzett, állandóan elérhető volt, mellette pedig igazi vezéregyéniséggé nőtte ki magát. Talán az sem lehet véletlen, hogy a szavazatok több mint kétharmadát bezsebelve lett a Liverpoolnál az év játékosa, a szurkolók pedig már türelmetlenül várják, hogy mit hozhat számára a jövő.

A taktika tökéletes összhangban van Szoboszlai képességeivel, ő az egyik olyan futballista a Liverpool keretében, aki a jelenlegi hihetetlen szintre még egy lapáttal rápakolhat.

A Rousing The Kop írója kiemeli, hogy a Szoboszlai-dilemmából Florian Wirtz sem zárható ki, aki szintén lubickolni tudna Iraola alatt. Úgy véli, hogy a Vörösök nem engedhetik meg maguknak, hogy a magyar középpályás még egyszer ennyi mérkőzésen legyen jobbhátvéd, nem mellékesen pedig a szerződésével is kellene már kezdeni valamit. A baszk trénernek olyan felállást (eddig a 4-2-3-1 dominált) kell találnia, amely Wirtzhez úgy tudja eljuttatni a labdát, hogy közben Szoboszlai befolyását a játékra egyáltalán nem gyengíti.