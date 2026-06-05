A budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt robbant bombaként a hír, miszerint a Premier League 2025-2026-os kiírását ötödik helyén záró Liverpool kisebb meglepetésre menesztette Arne Slot menedzsert. Szoboszlai Dominikék azután tették meg ezt a nagyon fontos lépést, miután a Bournemouth kispadjáról felálló Andoni Iraola nem tudott megegyezni az AC Milannal, így elképesztő gyorsan lecsaptak a baszk mesterre.
Mit hozhat Szoboszlaiéknak Andoni Iraola?
Mint arra egy korábbi cikkünkben már kitértünk, a spanyol szakember érkezésével Liverpoolba végre valahára visszatérhet a Jürgen Klopp féle „heavy metal” futball, ami nem is lehet véletlen. Iraola csapatai ugyanis rendkívül magas intenzitással támadnak le, a megszerzett labdákat pedig minél hamarabb az ellenfél kapujába szeretnék juttatni.
Persze ez a játékstílus megannyi veszélyt is rejt magában, hiszen elég egyetlen rossz váltás vagy elkésés, és máris az ellenfél vezetheti a gyors támadást. De nemcsak Iraola taktikájától „fáznak” a szakértők, ugyanis nagy csapatot még egyáltalán nem irányított, ráadásul az európai kupaporondon eddig csak játékosként tudta megmutathatni magát.
Ugyanakkor utolsó bournemuth-i idénye bizakodásra adhat okot, hiszen úgy végzett a Premier League hatodik helyén, hogy a télen eligazolt az egyik legjobbja, Antoine Semenyo.
Szoboszlai Dominik lehet a legnagyobb nyertes, ha...
Iraola játékstílusa tehát az energiára, a kockázatvállalásra és a letámadásra épül, így gondolhatnánk, hogy Szoboszlai Dominik gyakorlatilag a tökéletes játékos a baszk számára. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya mindent megtett csapatáért a mögöttünk hagyott szezon során, gólokat és asszisztokat jegyzett, állandóan elérhető volt, mellette pedig igazi vezéregyéniséggé nőtte ki magát. Talán az sem lehet véletlen, hogy a szavazatok több mint kétharmadát bezsebelve lett a Liverpoolnál az év játékosa, a szurkolók pedig már türelmetlenül várják, hogy mit hozhat számára a jövő.
A taktika tökéletes összhangban van Szoboszlai képességeivel, ő az egyik olyan futballista a Liverpool keretében, aki a jelenlegi hihetetlen szintre még egy lapáttal rápakolhat.
A Rousing The Kop írója kiemeli, hogy a Szoboszlai-dilemmából Florian Wirtz sem zárható ki, aki szintén lubickolni tudna Iraola alatt. Úgy véli, hogy a Vörösök nem engedhetik meg maguknak, hogy a magyar középpályás még egyszer ennyi mérkőzésen legyen jobbhátvéd, nem mellékesen pedig a szerződésével is kellene már kezdeni valamit. A baszk trénernek olyan felállást (eddig a 4-2-3-1 dominált) kell találnia, amely Wirtzhez úgy tudja eljuttatni a labdát, hogy közben Szoboszlai befolyását a játékra egyáltalán nem gyengíti.
Visszatér Kerkez Milos régi jó ismerőse
A magyar válogatott balhátvédnek bizonyára nem kell majd bemutatni Iraolát, hiszen a Bournemouth csapatánál két idényt is lehúztak együtt. Ha van még egy játékos, akinek nagyon jól fog állni a régi-új megközelítés, akkor az Kerkez, akinek dinamikus felfutásaira hatalmas szükség lesz. Energiáját senkinek sem kell magyarázni, ha pedig azt a teljesítményt tudja nyújtani, mint a második Cseresznyéseknél töltött évében, akkor a bal oldali támadójátékkal sem lesznek problémák.
Kerkez gyakorlatilag Iraola miatt tudta magát eladni Liverpoolba, amely közel 50 millió eurót fizetett ki tavaly nyáron a játékjogáért.
Iraola érzékétt a balhátvédekhez jól mutatja, hogy a magyar futballista helyére érkezett Adrien Truffert 38 bajnoki mérkőzés alatt öt gólpasszig jutott, ami csak egyel marad el Kerkez utolsó bournemouth-i termésétől.
Mi lesz Pécsi Árminnal?
Sok topklubos edző esetében jelent komoly kritikát jelent, hogy alig foglalkozik vagy teljesen elhanyagolja a csapat utánpótlását. Na ez Iraola esetében minden bizonnyal nem fog megtörténni. Karrierje során számos tehetséget épített fel, s bár Tóth Alexszel nemigazán tudott mit kezdeni utolsó fél évében, arra azért magyarázat lehet, hogy a baszk edző már tudta, máshol fogja folytatni a pályafutását.
Iraola rögtön szimpatikussá vált a liverpooli szurkolóknak, a nyilatkozata pedig a magyar válogatott keretébe bekerült Pécsi Árminnak is hatalmas löketet adhat.
„A világbajnokság miatt lehetőségünk lesz a fiatalokkal dolgozni. Azt hiszem, ez egy kiváló lehetőség lesz arra, hogy jobban megismerjük egymást. Az akadémiai játékosok fontos részét képezik majd a felkészülésnek, különösen az amerikai turnéra gondolok itt − fogalmazott a Liverpool új edzője a klubhonlapnak. − Az idősebbek, akik a vb-n hihetetlen nyomás alatt futballoznak majd, azok megérdemlik a pihenést.
Ez teszi lehetővé azt, hogy játékperceket adjunk azoknak a fiatal játékosoknak, akik vagy kölcsönben szerepeltek vagy a Liverpool több együttesében számítottak rájuk. A döntéshozatalban ezek a percek kulcsfontosságúak lesznek.”
A Liverpool július végén utazik az Egyesült Államokba, hogy pályára lépjen a Sunderland, a Wrexham és a Leeds ellen.
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