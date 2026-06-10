Marc Rossi szövetségi kapitány még pénteken, a finnek elleni 2-1-es győzelem után előrevetítette, hogy a kazahok ellen elképzelhető, hogy lecseréli Szoboszlai Dominiket. Nem így történt, máshogy alakult a meccs. Kazahsztán a félidőben vezetett ellenünk Debrecenben, majd az 55. percben Szoboszlai egyenlítő gólja hozta meg a fordulatot, s végül 3-1-re sikerült nyerni.

Szoboszlai Dominik Lamborghinivel és Varga Barnabással távozott Debrecenből

Fotó: / Mirkó István

Szoboszlai nem sietett haza a meccs után, türelmesen osztogatta az aláírásokat a stadionban, és az újságíróknak is nyilatkozott a vegyes zónában, ahol az agresszív kazahokról, illetve a közelgő világbajnokságról is szót ejtett.

Szoboszlai Lamborghinivel távozott

Már éjszakába hajlott az idő, amikor Szoboszlai elhagyta a debreceni stadiont. A parkolóban a Lamborghinijéhez ment, amivel mint korábban megírtuk, megérkezett a kazahok elleni meccsre. De ezúttal nem egyedül távozott, Szoboszlai mellé Varga Barnabás ült az anyósülésre.

A Liverpool sztárja tehát az AEK Athén magyar csatárával távozott Debrecenből, mutatjuk a videót róla: