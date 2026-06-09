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Megszólaltak az Origónak: megrázó részletek a debreceni egyetemi robbanás áldozatáról

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A magyar válogatott Kazahsztánnal játszik felkészülési mérkőzést Debrecenben. Szoboszlai Dominik minden bizonnyal a csapatbusszal utazott, Lamborghinije viszont ott parkol a Nagyerdei Stadion előtt.

Marco Rossi csapata kedden Kazahsztán ellen lép pályára a Nagyerdei Stadionban. Szoboszlai Dominik szuperautója pedig ott parkol a stadion mellett.

Ki vezette Szoboszlai autóját?
Ki vezette Szoboszlai autóját?
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Ki vezette Szoboszlai autóját?

A magyar válogatott csapatkapitánya minden bizonnyal társaival együtt a csapatbusszal utazott Debrecenbe. Fekete Lamborghinije azonban ott parkol a stadion mellett. Arról semmi információ nem derült ki, ki vezethette az autót, ugyanis Szoboszlai hétfőn részt vett a válogatott edzésén a Nagyerdei Stadionban, ahol rengeteg szurkoló várta a nemzeti csapatot.

 

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