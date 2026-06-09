A magyar válogatott Kazahsztánnal játszik felkészülési mérkőzést Debrecenben. Szoboszlai Dominik minden bizonnyal a csapatbusszal utazott, Lamborghinije viszont ott parkol a Nagyerdei Stadion előtt.
Marco Rossi csapata kedden Kazahsztán ellen lép pályára a Nagyerdei Stadionban. Szoboszlai Dominik szuperautója pedig ott parkol a stadion mellett.
Ki vezette Szoboszlai autóját?
A magyar válogatott csapatkapitánya minden bizonnyal társaival együtt a csapatbusszal utazott Debrecenbe. Fekete Lamborghinije azonban ott parkol a stadion mellett. Arról semmi információ nem derült ki, ki vezethette az autót, ugyanis Szoboszlai hétfőn részt vett a válogatott edzésén a Nagyerdei Stadionban, ahol rengeteg szurkoló várta a nemzeti csapatot.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!