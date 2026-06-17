A Liverpool hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a következő élvonalbeli bajnokság augusztus 22-én, szombaton kezdődik. A mérkőzésnaptárat a jövő pénteken (június 19.) brit nyári idő szerint (BST) 10 órakor teszik közzé, majd ezt követik a televíziós közvetítések miatti módosítások. A naptár 33 hétvégi fordulót és öt hétközi fordulót tartalmaz. Május 30-án, vasárnap zárul a szezon, amikor 10 mérkőzés kezdődik egyszerre, köztük természetesen Szoboszlaiék mérkőzése is majd.

Szoboszlai csapattársa, Hugo Ekitiké rekordgyors visszatérésre készül

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai Dominikre sűrű szezon vár

A Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolására augusztus 27-én, csütörtökön kerül sor. Ezt követően nyolc játéknapra kerül sor: szeptember 8–9–10-én, október 13–14-én, október 20–21-én, november 3–4-én, november 24–25-én, december 8–9-én, január 19–20-án és január 27-én. A kieséses szakasz mérkőzéseit február 16–17-én és 23–24-én rendezik, majd március 9–10-én és 16–17-én következnek a nyolcaddöntők. A negyeddöntőket április 6–7-én és 13–14-én, az elődöntőket pedig április 27–28-án és május 4–5-én rendezik. A döntőt – a madridi Estadio Metropolitano stadionban – június 5-én, szombaton rendezik.

Az európai kupasorozatokban való részvétel miatt a Liverpool az angol Ligakupa harmadik fordulójában kezdi meg szereplését. A 2026–27-es kiírás egyes szakaszainak időpontjait még nem erősítették meg. A Vörösök az FA-Kupa harmadik fordulójában is pályára lépnek, amelyre a január 9–10-i hétvégén kerül sor. A következő fordulók időpontjai: február 13–14-i hétvége (negyedik forduló), március 6–7-i hétvége (ötödik forduló), április 3–4-i hétvége (negyeddöntők) és április 24–25-i hétvége (elődöntők). A döntőre május 22-én, szombaton kerül sor.

A válogatott-mérkőzések naptárának átalakítása miatt a 2026–27-es szezon első szünete szeptember 21-én kezdődik. Október 6-ig a válogatottak legfeljebb négy mérkőzést játszhatnak. Két mérkőzésből álló válogatott-szünetek következnek novemberben (9–17.) és márciusban (22–30.). Eközben az AFC Ázsia-Kupa január 7. és február 5. között kerül megrendezésre. A Premier League nyári átigazolási időszaka hivatalosan is megnyílt. Szeptember 1-jén, kedden, brit nyári idő szerint (BST) 23:00-kor zárul. Az angol élvonalbeli klubok az új évben ismét egy hónapos időszakban folytathatják az átigazolási tevékenységüket. A téli átigazolási időszak január 1-jén, pénteken nyílik meg, és február 1-jén, hétfőn 23:00-kor (GMT) zárul.