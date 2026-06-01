Hétfő este Berke Balázs játékvezetésével Norvégiában lépett pályára a svéd labdarúgó-válogatott a 2026-os foci-vb előtt. A mérkőzést többek között Erling Haaland, valamint Viktor Gyökeres is kihagyta, de így sem maradtunk érdekesség nélkül, hiszen Szoboszlaiék liverpooli csapattársa november óta először lépett pályára a nemzeti csapatban.
Szoboszlaiék százmilliós csapattársa góllal vétette észre magát
Graham Potter együttesének nem volt sok esélye Norvégia ellen, hiszen a hazaiak már az első félidőben háromgólos előnyre tettek szert. Betalált Antonio Nusa és kétszer Jorgen Strand Larsen is, majd a fordulást követően jöhetett a sorcsere. Alexander Isak, a Liverpool 145 millió eurós igazolása a 63. percben lépett pályára, nem sokkal később pedig gólt is szerzett.
A svéd csatár a félpályánál kapott labdát, a szólója után pedig magabiztosan lőtte ki bal felső sarkot.
Isak számára pocsékul sikerült első liverpooli idénye, hiszen sérülések miatt mindössze 22 tétmeccsen jutott szerephez, ezeken pedig négy gólt és egy asszisztot jegyzett. A svéd válogatottban november óta ez volt az első pályára lépése, s több mint egy év után volt ismét eredményes.
