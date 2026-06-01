Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyos motorbalesetet szenvedett Tallós Rita, a színésznő kerekesszékbe kényszerült

Olvasta?

Minden nap használjuk a konyhában, de akár bele is halhatunk

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Erling Haalandot nélkülöző Norvégia 3-1-es győzelmet aratott a Svédország elleni felkészülési mérkőzésen. A találkozón Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Alexander Isak a 62. percben lépett pályára, majd nem sokkal később gólt is szerzett.

Hétfő este Berke Balázs játékvezetésével Norvégiában lépett pályára a svéd labdarúgó-válogatott a 2026-os foci-vb előtt. A mérkőzést többek között Erling Haaland, valamint Viktor Gyökeres is kihagyta, de így sem maradtunk érdekesség nélkül, hiszen Szoboszlaiék liverpooli csapattársa november óta először lépett pályára a nemzeti csapatban.

Szoboszlai Dominik és Alexander Isak tavaly nyáron lettek csapattársak
Szoboszlai Dominik és Alexander Isak tavaly nyáron lettek csapattársak
Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

Szoboszlaiék százmilliós csapattársa góllal vétette észre magát

Graham Potter együttesének nem volt sok esélye Norvégia ellen, hiszen a hazaiak már az első félidőben háromgólos előnyre tettek szert. Betalált Antonio Nusa és kétszer Jorgen Strand Larsen is, majd a fordulást követően jöhetett a sorcsere. Alexander Isak, a Liverpool 145 millió eurós igazolása a 63. percben lépett pályára, nem sokkal később pedig gólt is szerzett.

A svéd csatár a félpályánál kapott labdát, a szólója után pedig magabiztosan lőtte ki bal felső sarkot.

Isak számára pocsékul sikerült első liverpooli idénye, hiszen sérülések miatt mindössze 22 tétmeccsen jutott szerephez, ezeken pedig négy gólt és egy asszisztot jegyzett. A svéd válogatottban november óta ez volt az első pályára lépése, s több mint egy év után volt ismét eredményes.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!