A budapesti Bajnokok Ligája döntője előtt robbant a hír, miszerint a Liverpool menesztette Arne Slot menedzsert, miután a 2025-2026-os idény során messze elmaradt a csapata a váraktól. A holland trénert állítólag váratlanul érte a döntés, de ezt követően szinte rögtön kiderült, hogy nagy valószínűséggel Andoni Iraola lesz Szoboszlaiék új edzője.
Máris leírták Szoboszlaiék új edzőjét?
A Liverpool ugyan még nem jelentette be Iraola érkezését, de Jamie Carragher, a Vörösök klublegendája már most elmondta véleményét a döntéssel kapcsolatban.
„Én Arne Slotot Xabi Alonsóra cseréltem volna, de miután elfogadta a Chelsea ajánlatát úgy voltam vele, hogy inkább tartsuk meg Slotot. Most úgy tűnik, Iraola lesz a befutó, aki fantasztikus munkát végzett a Bournemouth-nál, de ez szerintem túl nagy ugrás neki − idézte a szakértőt a liverpool.com.
Ezt mondom minden nagy csapattal kapcsolatban. Ha kineveznek egy új edzőt, akkor el tudod-e képzelni, hogy vele megnyerik a bajnoki címet? A Liverpoolnak Slottal már volt ilyen, de a csapat teljesítménye visszaesett és ezzel együtt az eredmények is.”
Carragher szerint Iraola pedigréjéből hiányzik a nemzetközi kupaszereplés, amit a következő idényben meg tudott volna szerezni, ha nem hagyja ott a Cseresznyéseket. Mint ismert, a baszk tréner játékstílusa Jürgen Klopp munkásságához hasonlít, ám a klublegenda kételkedik benne, hogy a csapat erre fel van készítve.
„Úgy vélem, hogy ez kockázatos. Ha a Liverpool tényleg Alonso helyett választotta Iraolát, akkor az nagyon aggasztó a Liverpool számára” − tette hozzá.
