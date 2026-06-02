A budapesti Bajnokok Ligája döntője előtt robbant a hír, miszerint a Liverpool menesztette Arne Slot menedzsert, miután a 2025-2026-os idény során messze elmaradt a csapata a váraktól. A holland trénert állítólag váratlanul érte a döntés, de ezt követően szinte rögtön kiderült, hogy nagy valószínűséggel Andoni Iraola lesz Szoboszlaiék új edzője.

Andoni Iraola érkezését bármikor bejelenthetik Szoboszlaiék

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Máris leírták Szoboszlaiék új edzőjét?

A Liverpool ugyan még nem jelentette be Iraola érkezését, de Jamie Carragher, a Vörösök klublegendája már most elmondta véleményét a döntéssel kapcsolatban.

„Én Arne Slotot Xabi Alonsóra cseréltem volna, de miután elfogadta a Chelsea ajánlatát úgy voltam vele, hogy inkább tartsuk meg Slotot. Most úgy tűnik, Iraola lesz a befutó, aki fantasztikus munkát végzett a Bournemouth-nál, de ez szerintem túl nagy ugrás neki − idézte a szakértőt a liverpool.com.

Ezt mondom minden nagy csapattal kapcsolatban. Ha kineveznek egy új edzőt, akkor el tudod-e képzelni, hogy vele megnyerik a bajnoki címet? A Liverpoolnak Slottal már volt ilyen, de a csapat teljesítménye visszaesett és ezzel együtt az eredmények is.”

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼



Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.



Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Carragher szerint Iraola pedigréjéből hiányzik a nemzetközi kupaszereplés, amit a következő idényben meg tudott volna szerezni, ha nem hagyja ott a Cseresznyéseket. Mint ismert, a baszk tréner játékstílusa Jürgen Klopp munkásságához hasonlít, ám a klublegenda kételkedik benne, hogy a csapat erre fel van készítve.

„Úgy vélem, hogy ez kockázatos. Ha a Liverpool tényleg Alonso helyett választotta Iraolát, akkor az nagyon aggasztó a Liverpool számára” − tette hozzá.