Az olaszok legutóbb körülbelül 21,7 millió fontot kínáltak a 25 éves középpályásért, ám a Liverpool vezetősége ezt az összeget messze nem tartja elegendőnek. Szoboszlaiék klubjának álláspontja egyértelmű: csak akkor hajlandó tárgyalni Jones eladásáról, ha egy érdeklődő legalább 35-40 millió fontos ajánlattal érkezik.

Megrekedtek a tárgyalások Szoboszlai csapattársa, Curtis Jones körül

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Távozik idén nyáron Szoboszlai csapattársa a Liverpoolból?

Jones gyermekkora óta a Liverpool kötelékébe tartozik, ugyanakkor hónapok óta téma, hogy a nyáron távozhat. Ebben szerepet játszik az is, hogy jelenlegi szerződéséből már csak egy év van hátra.

A klub azonban nem akar nyomott áron megválni tőle, még akkor sem, ha emiatt fennáll a veszélye annak, hogy egy év múlva ingyen távozik.

Az Anfielden úgy látják, hogy a jelenlegi átigazolási piacon a szerződés hossza már nem feltétlenül határozza meg egy játékos értékét. Erre példaként hozzák fel, hogy a Tottenham Hotspur nemrég 52 millió fontért szerződtette Jan Paul van Hecke játékjogát, miközben a holland védőnek szintén csak egy év volt hátra a kontraktusából. Hasonlóképpen a nagyra tartott Elliot Anderson piaci értékét is rendkívül magasra becsülik.

Egyelőre nem világos, hogy maga Jones mennyire szeretné erőltetni a távozást. A mögöttünk hagyott idény során időnként elégedetlen volt a kevés játéklehetőség miatt, ugyanakkor a bajnokság utolsó nyolc mérkőzésén kezdőként kapott szerepet, ami némileg javíthatta a helyzet megítélését.

A Liverpool részéről nincs szándék a játékos eladására, ugyanakkor az új szerződésről folytatott egyeztetések sem haladnak. A felek elképzelései jelenleg távol állnak egymástól, ezért egyelőre nincs napirenden a tárgyalások folytatása. Ez azonban még változhat a nyár folyamán.

A következő hetekben így könnyen eldőlhet, hogy Curtis Jones marad-e nevelőegyesületénél, vagy az Internek – esetleg egy másik kérőnek – sikerül előteremtenie azt az összeget, amely már tárgyalóasztalhoz ültetheti a Liverpoolt.