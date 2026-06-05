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A korábbi liverpooli kedvenc, Dean Saunders nem rejtette véka alá a véleményét azzal kapcsolatban, hogy a klub végül Andoni Iraola mellett döntött a kispadon. A spanyol szakembert csütörtökön este hivatalosan is kinevezték Szoboszlai Dominikálk klubjánál, Saunders szerint ennek ellenére a Vörösöknek előbb több világhírű edzőt is meg kellett volna próbálniuk megszerezni.

Andoni Iraola a Bournemouthnál végzett kiemelkedő munkájával hívta fel magára a figyelmet, így annyira nem volt meglepő, hogy csütörtökön Szoboszlai Dominikék új menedzsere lett.

Andoni Iraola lett Szoboszlaiék új edzője: nem mindenki boldog tőle
Andoni Iraola lett Szoboszlaiék új edzője: nem mindenki boldog tőle
Fotó: Liverpool FC

Mi a baj Szoboszlaiék új edzőjével?

A 43 éves tréner három év alatt stabil Premier League-csapattá formálta együttesét, amely a legutóbbi idényben története során először kvalifikálta magát az európai kupaporondra. A Liverpool vezetősége úgy véli, hogy agresszív letámadásra és gyors átmenetekre épülő futballja jól illeszkedik ahhoz a stílushoz, amelyet korábban Jürgen Klopp honosított meg az Anfielden.

Dean Saunders azonban úgy érzi, a klubnak egy már bizonyított, trófeákat nyerő szakemberre lett volna szüksége.

Az 1992-ben FA-kupát nyerő korábbi csatár szerint 

az első számú célpontnak Klopp visszacsábításának kellett volna lennie.

 Emellett további négy sztáredző nevét is megemlítette, akiket szerinte érdemes lett volna megkeresni.

A walesi legenda kívánságlistáján szerepelt Pep Guardiola, José Mourinho, Luis Enrique és Carlo Ancelotti is.

A Liverpoolnak egy már korábban bizonyított győztest kellett volna keresnie”

 – fogalmazott Saunders, aki szerint ezek a szakemberek már a legmagasabb szinten bizonyították, hogy képesek trófeákat nyerni és kezelni a legnagyobb nyomást.

Dean Saunders nem rejtette véka alá a véleményét
Dean Saunders nem rejtette véka alá a véleményét 
Fotó: Liverpool FC

A klub vezetősége ugyanakkor más utat választott, és a feltörekvő spanyol szakemberre bízta a csapat jövőjét.

Iraolára komoly feladat vár: a Liverpool szurkolói azt remélik, hogy a sikersorozatot, és a csapat a következő idényben újr versenyben lesz a legfontosabb trófeákért. Saunders véleménye alapján azonban nem mindenki biztos abban, hogy ő lett volna a legjobb megoldás az Anfield kispadjára.

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