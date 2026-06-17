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Hugo Ekitiké sérülése tavasszal komoly csapást jelentett a Liverpool számára, most azonban egyre biztatóbb hírek érkeznek a francia támadó felépüléséről. Szoboszlai Dominik 23 éves csapattársa konkrét céldátumot tűzött ki maga elé: szeretne december 26-án, a hagyományos Boxing Day-fordulóban ismét pályára lépni a vörösök színeiben.

Szoboszlai Dominik csapattára, Hugo Ekitiké április 14-én, a Paris Saint-Germain elleni 2–0-s vereség alkalmával szenvedett súlyos Achilles-ín-szakadást.

Szoboszlai csapattársa, Hugo Ekitiké rekordgyors visszatérésre készül
Szoboszlai csapattársa, Hugo Ekitiké rekordgyors visszatérésre készül
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Mikor térhet vissza Szoboszlai csapattársa?

A sérülés egy sprintkísérlet közben, labda nélküli szituációban következett be, és azonnali műtétre volt szükség. Az operációt a terület elismert szakembereinek felügyelete mellett végezték el, a rehabilitáció pedig hosszú hónapokat ígért.

A francia L’Équipe információi szerint a csatár felépülése a vártnál gyorsabban halad. Ekitiké célja, hogy ősszel már visszatérjen az edzésekhez, és december végén újra tétmérkőzésen szerepelhessen. Ez nagyjából nyolc és fél hónapos rehabilitációt jelentene, ami a legoptimistább előrejelzéseket is felülmúlná.

A sérülést követően ugyanis az orvosok kilenc és tizenkét hónap közötti kihagyással számoltak, és a legkorábbi visszatérés időpontját 2027 januárjára tették. A sérülés súlyosságát jól mutatja, hogy Ekitiké korábbi PSG-s csapattársa, Presnel Kimpembe ugyanezzel a problémával közel két évet volt kénytelen kihagyni.

A műtét során tanácsadóként közreműködött az amerikai ortopéd sebész, Martin O’Malley is, akinek munkáját korábban az NBA-ben szereplő Jayson Tatum felépülése kapcsán is elismerés övezte. A Liverpool orvosi stábja kifejezetten elégedett a támadó rehabilitációjának jelenlegi állásával. Ekitiké jelenleg felsőtestének erősítésére koncentrál, miközben a sérült jobb lába még rögzítve van.

A gyors visszatérés nemcsak a játékos, hanem a klub számára is óriási jelentőségű lenne. Ekitiké ugyanis első liverpooli idényében azonnal meghatározó szereplővé vált: 45 mérkőzésen 17 gólt szerzett és hat gólpasszt adott, így a csapat legeredményesebb játékosaként zárta a szezont.

A sérülés idején sokan attól tartottak, hogy a túlterhelés is közrejátszhatott a baj kialakulásában. Arne Slot ugyanis jelentős mértékben támaszkodott a francia csatárra, különösen azt követően, hogy Alexander Isak hosszabb időre kiesett.

Amikor Ekitiké végül visszatérhet a pályára, már új vezetőedző irányítása alatt dolgozhat. A Liverpool kispadját időközben Andoni Iraola vette át, aki várhatóan örömmel épít majd a klub 79 millió fontos csatárára.

A Liverpool pénteken ismerheti meg a 2026–27-es Premier League-szezon menetrendjét, amelyből az is kiderül majd, ki lesz az ellenfél a hagyományos karácsonyi, Boxing Day-fordulóban. Ha Ekitiké terve valóra válik, éppen azon a találkozón térhet vissza hosszú kihagyása után.

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