Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth-tól távozó Andoni Iraola veszi át Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapatát, miután a spanyol szakember állítólag szóbeli megállapodás kötött a Liverpoollal. A The Athletic információi szerint Iraola kétéves szerződést ír alá, és már csak a hivatalos bejelentés van hátra, amelyre még ezen a héten sor kerülhet.

A brit sajtó már kész tényként állítja, hogy Andoni Iraola lesz Szoboszlaiék új edzője

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Visszatér a Liverpoolba a korábbi közönségkedvenc? Szoboszlaiék kétszeres BL-győztessel erősíthetnek

A brit sajtót természetesen már napok óta lázban tarja, hogyan állhat fel az új szakmai stáb. Állítólag Iraola több bizalmasát is magával vinné a Bournemouth-tól, köztük Tommy Elphicket és Shaun Coopert is. Viszont egy izgalmas forgatókönyv is körvonalazódik a háttérben: felmerült ugyanis annak a lehetősége, hogy a Liverpool egyik korábbi játékosa is csatlakozni fog az edzői stábhoz, hogy a klubnál szerzett tapasztalatával segítse Iraolát az Anfielden. A sajtó több nevet is bedobott, köztük James Milnert, aki a napokban jelentette be, hogy befejezi profi pályafutását. A 40 éves angol középpályás mellett Thiago Alcántara visszatéréséről is hallani.

Thiago Alcantara korábban négy éven át játszott a Liverpoolban

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A 46-szoros spanyol válogatott középpályás a Barcelona akadémiájának és a spanyol utánpótlásnak az egyik legtehetségesebb futballistája volt. A katalánok felnőttcsapatával többek között négy spanyol bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját is nyert, mielőtt 2013-ban Pep Guardiola vezetőedző hívására a Bayern München játékosa lett. A német együttessel hét bajnoki cím és 2020-ban újabb BL-siker részese volt, de az ottani karrierje során is egyre többször sérülések hátráltatták őt. 2020 nyarán igazolt a Liverpoolhoz, amellyel egy Ligakupát és egy FA-kupát nyert, azonban a sorozatos sérülései miatt négy év alatt csak 98 meccsen tudott pályára lépni a Mersey-parti csapatban.

Szoboszlai Dominik négy éve még a pályán küzdött Thiago Alcántarával, aki most az edzője lehet

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Visszavonulása óta kétszer is tagja volt a Barcelona edzői stábjának, ám a napokban távozott Hansi Flick spanyol bajnok együttesétől – állítólag a Liverpool miatt.

A találgatásokat csak felerősítette a brazil származású egykori középpályás rejtélyes Instagram-sztorija, amelyben egy medencét ábrázoló képet osztott meg, azzal a felirattal, hogy „még egyszer” – lévén, hogy a medence egyik leggyakoribb angol megfelelője a pool szó, így nem meglepő, hogy a Vörösök szurkolói máris bizakodni kezdtek, hogy ez a visszatérésre utal.