A This is Anfielden megjelent cikkben azt írják, hogy Szoboszlai Dominik játéka ritka izgalomforrásnak bizonyult egy olyan szezonban, amely kevés örömet okozott a Liverpool-szurkolóknak. Sam Millne, a cikk szerzője kiemeli, hogy Szoboszlai rendkívül szorgalmas játékos és egyértelműen magas kvalitásokkal rendelkezik, de továbbra is kérdéses, hogy valóban sikeres vezéregyéniséggé válhat-e a Liverpoolnál.

Szoboszlai Dominik az idei szezonban kiemelkedett a Liverpool csapatából

Fotó: Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP

Feleleveníti, hogy a Liverpool bajnoki címet hozó szezonjának második felében látszódtak a jelei annak, hogy Szoboszlai egyre fontosabb szereplője középpályának Arne Slot együttesében. A holland edző időszakának elején gyakran Curtis Jones volt az első számú választás a támadóbb szerepkörben futballozó középpályások között, ám az idő előrehaladtával Szoboszlai hatalmas munkabírása miatt kihagyhatatlanná vált Liverpoolban.

2025 februárjában a Liverpool 2-0-ra legyőzte a címvédő Manchester Cityt, Szoboszlai góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből. A magyar középpályás kiemelkedő teljesítménye már előrevetítette azt a közeljövőt, amit az idei szezonban nyújtott fejlődésével tudott produkálni.

Miért az idei volt Szoboszlai legjobb liverpooli szezonja?

Már a szezon elején egyértelművé vált, hogy Szoboszlai lesz az a játékos, akire a Liverpool a fontos pillanatokban támaszkodhat. A fáradhatatlansága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Slot csapata az első hét mérkőzését egyaránt a hajrában tudta megnyerni.

A Liverpool az 1914/15-ös szezon óta nem kapott olyan sok gólt, mint az előző idényben, ennek ellenére a bajnok Arsenal egyszer sem tudta bevenni a Mersey-parti csapat hálóját. Szoboszlai számára az idény talán legmeghatározóbb pillanata volt, amikor a Premier League 3. fordulójában a káprázatos szabadrúgásgólja győzelmet ért az Arsenal elleni rangadón.

Szoboszlai szenzációs gólját – melyet megválasztottak az idény legszebb liverpooli góljának – az egész világ láthatta a Sky Sports vasárnap délutáni közvetítésében.

Az első hét mérkőzést követően – Florian Wirtz és Hugo Ekitike néhány szép összjátékát leszámítva – gyakorlatilag Szoboszlai nyújtott egyedül konzisztensen jó teljesítményt a csapatból.