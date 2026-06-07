A This is Anfielden megjelent cikkben azt írják, hogy Szoboszlai Dominik játéka ritka izgalomforrásnak bizonyult egy olyan szezonban, amely kevés örömet okozott a Liverpool-szurkolóknak. Sam Millne, a cikk szerzője kiemeli, hogy Szoboszlai rendkívül szorgalmas játékos és egyértelműen magas kvalitásokkal rendelkezik, de továbbra is kérdéses, hogy valóban sikeres vezéregyéniséggé válhat-e a Liverpoolnál.
Feleleveníti, hogy a Liverpool bajnoki címet hozó szezonjának második felében látszódtak a jelei annak, hogy Szoboszlai egyre fontosabb szereplője középpályának Arne Slot együttesében. A holland edző időszakának elején gyakran Curtis Jones volt az első számú választás a támadóbb szerepkörben futballozó középpályások között, ám az idő előrehaladtával Szoboszlai hatalmas munkabírása miatt kihagyhatatlanná vált Liverpoolban.
2025 februárjában a Liverpool 2-0-ra legyőzte a címvédő Manchester Cityt, Szoboszlai góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből. A magyar középpályás kiemelkedő teljesítménye már előrevetítette azt a közeljövőt, amit az idei szezonban nyújtott fejlődésével tudott produkálni.
Miért az idei volt Szoboszlai legjobb liverpooli szezonja?
Már a szezon elején egyértelművé vált, hogy Szoboszlai lesz az a játékos, akire a Liverpool a fontos pillanatokban támaszkodhat. A fáradhatatlansága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Slot csapata az első hét mérkőzését egyaránt a hajrában tudta megnyerni.
A Liverpool az 1914/15-ös szezon óta nem kapott olyan sok gólt, mint az előző idényben, ennek ellenére a bajnok Arsenal egyszer sem tudta bevenni a Mersey-parti csapat hálóját. Szoboszlai számára az idény talán legmeghatározóbb pillanata volt, amikor a Premier League 3. fordulójában a káprázatos szabadrúgásgólja győzelmet ért az Arsenal elleni rangadón.
- Szoboszlai szenzációs gólját – melyet megválasztottak az idény legszebb liverpooli góljának – az egész világ láthatta a Sky Sports vasárnap délutáni közvetítésében.
Az első hét mérkőzést követően – Florian Wirtz és Hugo Ekitike néhány szép összjátékát leszámítva – gyakorlatilag Szoboszlai nyújtott egyedül konzisztensen jó teljesítményt a csapatból.
Az Elland Roadon, az Old Traffordon és a San Siróban szerzett fontos góljai reményt adtak a Liverpoolnak, miközben a csapat végül az ötödik helyen zárta a bajnokságot, míg a Bajnokok Ligájában csak negyeddöntőig jutott.
Mivel Conor Bradley, Jeremie Frimpong és Joe Gomez sérülései miatt kevés alternatíva állt rendelkezésre, Slot jobbhátvédként is bevetette Szoboszlait. Bár ez szokatlan szerepkör volt számára, a magyar játékos tisztességesen helytállt, így végül tíz mérkőzésen kezdett a védelem jobb oldalán.
Szoboszlai folyamatosan fejlődik Liverpoolba
Annak ellenére, hogy több mérkőzésen is jobbhátvédként szerepelt, Szoboszlai támadójátéka tovább javult az idei szezonban. Minden sorozatot figyelembe véve 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott, míg a 2024/25-ös szezonban mindkét mutatóban nyolcnál állt meg.
A FotMob Premier League-re vonatkozó, kilencven percre vetített statisztikái alapján Szoboszlai megduplázta a pontos hosszú passzainak számát, míg védekező akciói közel a négyszeresére nőttek – ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy hátvédként is játszott.
Az a képessége, hogy fontos pontokhoz segítse a csapatát, valamint a 8-as mezszám viselése miatt sokan Steven Gerrardhoz hasonlították. Labdavezetése és lövőtechnikája valóban emlékeztet a Liverpool korábbi kapitányára, de más területeken hiányosságai vannak.
Szoboszlai nem kiemelkedő vezér?
Bár a pályán képes előrevinni a csapatot, ugyanúgy felelőssé tehető azért, hogy nem mindig érti, mit várnak el a Liverpool szurkolói. A cikk szerzője kiemeli, hogy a kemény munkával nincs probléma Szoboszlai esetében, de hiányzik belőle annak megértése, hogyan válhat valaki valódi Liverpool-ikonná.
Az, hogy a csapat FA-kupa-kiesése után konfliktusba keveredett a Liverpool-szurkolókkal az Etihad Stadionban, nem egy jövendőbeli kapitányhoz méltó viselkedés volt.
Ugyanígy kérdéseket vetettek fel azok a közösségi médiás bejegyzései is, amelyek vereségek után a milliomos életstílus csillogását mutatták be.
Természetes, hogy ha nem ismersz, csak a közösségi médiából alkotsz véleményt. Szerintem viszont már megmutattam, mit jelent nekem ez a klub. És ha posztolok vagy viselek valamit, az csak része annak, aki vagyok. A legfontosabb, amit a pályán csinálok”
– mondta Daily Mailnek adott interjúban Szoboszlai Dominik, aki hangsúlyozta, hogy őket is bántja a Liverpool szereplése, nem csak a szurkolókat.
A magyar játékos időzítése ezeknél a posztoknál szerencsétlen volt. A szurkolóktól rengeteg kritikákat kapott, amikor az Aston Villa elleni kiábrándító vereség másnapján egy sor látványos bejegyzéssel a McDonald's-t reklámozta.
A This is Anfielden kiemelik, hogy valószínűleg nem Szoboszlai nyomta meg a „közzététel” gombot ezeknél a hirdetéseknél, azonban ez nem az egyetlen eset volt, amikor rosszul mérte fel a helyzetet. Virgil van Dijk esetében ilyen problémák nem merültek fel, ahogyan más sikeres és tapasztalt játékosoknál sem az elmúlt években.
Amikor Slotot arról kérdezték, lehet-e Szoboszlaiból csapatkapitány, így válaszolt:
Virgil velünk lesz a következő szezonban is, ezért ne tekintsünk túl messzire előre. Ő a válogatott kapitánya, ami már önmagában azt mutatja, hogy megvan benne ehhez a képesség, de ahogy mondtam, Virgil még itt lesz a következő idényben. Egy edző jövője általában csak három napra előre biztos, ezért ennél távolabb tekinteni egy kicsit túlzás”
– mondta a holland szakember, aki minden bizonnyal már látta a jövőjét, amikor megkapta ezt a kérdést, hiszen május 30-án kirúgták a Liverpool csapatától.
Bár egyénileg az idei volt Szoboszlai Dominik legjobb szezonja, csapatszinten rengeteg problémával kellett szembenéznie, ami remélhetőleg tanulságos időszaknak is bizonyul számára.
A szerző azzal zárja sorsait, hogy Szoboszlai a pályán a legkiemelkedőbb játékos volt a Liverpoolban, de egyelőre még nem mutatta meg, hogy rendelkezik azokkal a vezetői kvalitásokkal és érettséggel, amelyek miatt mások követni akarnák.
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