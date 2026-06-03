A baszk szakember, Andoni Iraola neve az elmúlt években egyre nagyobb súlyt kapott az angol futballban, miután a Bournemouth élén sorra szállította a klub történetének legjobb Premier League-szerepléseit: bár még hivatalos bejelentés nincs, már mindenki biztosra veszi, hogy a következő szezonban Szoboszlai Dominikék edzője lesz. Bár sok Liverpool-drukker hallhatott már róla, kevesen figyelték részletesen, hogyan is működik valójában az ő futballja.
Mit várhatunk Szoboszlai Dominikék új edzőjétől?
A Bournemouth Daily Echo újságírója, Alex Smith – aki hazai és idegenbeli meccseken is követte a „Cseresznyéseket” – részletesen beszélt arról, milyen játékfilozófiát, taktikai elemeket és kihívásokat hozhat Iraola az Anfieldre.
Klopp-féle „heavy metal” hangulat térhet vissza
A szakértő szerint nem véletlen, hogy a Liverpool Iraolában látja a jövőt. A baszk edző jelenleg az egyik leggyorsabban „emelkedő" menedzsernek számít a Premier League-ben, és különösen vonzóvá teszi őt az a játékstílus, amely sokakat Jürgen Klopp legsikeresebb időszakára emlékeztet.
Gyors, agresszív, magas intenzitású futball – sok szempontból visszatérést jelenthetne a Liverpool számára a korábbi „heavy metal” korszakhoz. Iraola ráadásul azon fiatal szakemberek közé tartozik, akik rendre a lehetőségeik fölött teljesítenek, és most készen állhatnak pályafutásuk következő nagy lépcsőfokára.
Így támadnak Iraola csapatai
Iraola együtteseinek egyik legfontosabb ismertetőjele a rendkívüli energia – labdával és labda nélkül egyaránt. Leggyakrabban 4–2–3–1-es rendszerben küldi pályára csapatait. A szerkezetben kulcsszerep jut a hatos és a nyolcas pozíciónak, de különösen fontos a tízes szerepkör kreatív funkciója.
A nyolcas és a tízes játékosoktól sok kreativitást vár el a labdabirtoklási fázisokban, de a rendszer valódi szíve mégis a letámadás. Iraola csapatai rendkívül magasan presszingelnek, különösen a csatárokra és a szélsőkre hárul komoly feladat a védekezés első vonalában. A cél egyszerű: az ellenfél kapuja közelében visszaszerezni a labdát, majd gyors átmenetekből helyzeteket kialakítani – sokszor szinte a semmiből.
A középhátvédek sem csak védekeznek
A Bournemouth játékában nagy hangsúlyt kapott a hátulról való építkezés is. Iraola bátorítja középhátvédjeit arra, hogy ne csak passzoljanak, hanem vezessék is fel a labdát. Ennek egyik legjobb példája Marcos Senesi volt, aki rendszeresen saját térfélről indította a támadásokat.
A védők feladata nemcsak a labdakihozatal, hanem az ellenfél védelmének megbontása is pontos, mélységi átadásokkal. Ehhez gyors szélsőkre van szükség, akik képesek befutni az üres területekbe.
Az egész rendszer alapja a tempó és az intenzitás, de amikor a játék ritmusa lelassul, akkor különösen felértékelődik a jól passzoló középhátvédek szerepe.
Magas védekezés – és néha kockázat
Iraola csapatai rendszeresen magas védelmi vonallal játszanak. Ez ugyan komoly nyomást helyez az ellenfelekre, de veszélyeket is hordoz magában. A Bournemouth-t több alkalommal is megfogták a szezon során a túl magas védekezés miatt.
A baszk edző ráadásul nem ragaszkodik merev szerepkörökhöz a hátsó sorban: középhátvédjeit arra ösztönzi, hogy kilépjenek az ellenfél játékosaira, agresszíven támadják meg a labdást.
A pontrúgások jelentették a gyenge pontot
A Bournemouth egyik legtöbbet emlegetett problémája a pontrúgások levédekezése volt, de Alex Smith szerint ez nem feltétlenül Iraola rendszerének hibája. Sokkal inkább a keret fizikai adottságai okozták a gondokat: egyszerűen kevés magas játékos állt rendelkezésre.
Különösen a hosszú bedobások és a légipárbajok jelentettek nehézséget.
Ugyanakkor a szezon második felére a csapat látványosan javult ezen a téren, ami jól mutatja Iraola alkalmazkodóképességét.
Kemény fizikai munka várhat a játékosokra
Az ilyen intenzív futball komoly fizikai felkészültséget követel. A szakértő szerint várhatóan jelentős állóképességi munka várna a Liverpool keretére az előszezonban. Külön érdekesség lehet, hogy Iraola magával viheti korábbi erőnléti edzőjét, Pablo de la Torrét is, aki jelenleg szabadon igazolható.
Ez tovább erősíthetné azt a munkamódszert, amelyre a baszk tréner rendszere épül.
Mennyire szól bele az átigazolásokba?
Érdekes módon Iraola Bournemouthnál nem számított különösebben aktív szereplőnek az átigazolási ügyekben. Természetesen részt vett az egyeztetésekben és naprakész volt a klub terveivel kapcsolatban, ám a játékospolitika nagy részét Tiago Pinto futballműveleti vezető irányította.
A Liverpool célkeresztjében lehetnek a Bournemouth játékosai?
A Bournemouth-nál már most arra számítanak, hogy több kulcsjátékosuk neve is felmerülhet a Liverpool kapcsán. Alex Smith szerint különösen három futballistára érdemes figyelni: Alex Scott, Junior Kroupi és Rayan lehetnek a legforróbb nevek a nyári pletykákban.
A klub álláspontja azonban egyértelmű: egyik játékos sem eladó.
Rayan kivásárlási záradéka csak jövő nyáron lép életbe, méghozzá 100 millió eurós összeggel, Alex Scottnak új szerződést szeretnének adni, Junior Kroupi szerződésében pedig nincs kivásárlási opció.
Van gyenge pontja Iraola futballjának?
A szakértő szerint időnként problémát okoztak a mélyen védekező ellenfelek.
Az alacsony blokk ellen a Bournemouth nem mindig találta meg a megoldásokat, bár Iraola rendszeresen hangsúlyozta, hogy több ilyen típusú rivális ellen igenis sikeresek tudtak lenni.
A fejlődés ezen a téren már most látható: a szezon későbbi szakaszában jobban teljesítettek a visszaálló csapatok ellen.
A gond sokszor nem is a helyzetkialakítással volt, hanem a befejezésekkel. Éppen ezért elképzelhető, hogy egy magasabb minőségű támadósor – amilyen a Liverpoolé – még veszélyesebbé teheti Iraola elképzeléseit.
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