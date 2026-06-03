A baszk szakember, Andoni Iraola neve az elmúlt években egyre nagyobb súlyt kapott az angol futballban, miután a Bournemouth élén sorra szállította a klub történetének legjobb Premier League-szerepléseit: bár még hivatalos bejelentés nincs, már mindenki biztosra veszi, hogy a következő szezonban Szoboszlai Dominikék edzője lesz. Bár sok Liverpool-drukker hallhatott már róla, kevesen figyelték részletesen, hogyan is működik valójában az ő futballja.

Szoboszlaiék új edzője, Andoni Iraola teljesen felforgathatja a Liverpoolt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mit várhatunk Szoboszlai Dominikék új edzőjétől?

A Bournemouth Daily Echo újságírója, Alex Smith – aki hazai és idegenbeli meccseken is követte a „Cseresznyéseket” – részletesen beszélt arról, milyen játékfilozófiát, taktikai elemeket és kihívásokat hozhat Iraola az Anfieldre.

Klopp-féle „heavy metal” hangulat térhet vissza

A szakértő szerint nem véletlen, hogy a Liverpool Iraolában látja a jövőt. A baszk edző jelenleg az egyik leggyorsabban „emelkedő" menedzsernek számít a Premier League-ben, és különösen vonzóvá teszi őt az a játékstílus, amely sokakat Jürgen Klopp legsikeresebb időszakára emlékeztet.

Gyors, agresszív, magas intenzitású futball – sok szempontból visszatérést jelenthetne a Liverpool számára a korábbi „heavy metal” korszakhoz. Iraola ráadásul azon fiatal szakemberek közé tartozik, akik rendre a lehetőségeik fölött teljesítenek, és most készen állhatnak pályafutásuk következő nagy lépcsőfokára.

Így támadnak Iraola csapatai

Iraola együtteseinek egyik legfontosabb ismertetőjele a rendkívüli energia – labdával és labda nélkül egyaránt. Leggyakrabban 4–2–3–1-es rendszerben küldi pályára csapatait. A szerkezetben kulcsszerep jut a hatos és a nyolcas pozíciónak, de különösen fontos a tízes szerepkör kreatív funkciója.

A nyolcas és a tízes játékosoktól sok kreativitást vár el a labdabirtoklási fázisokban, de a rendszer valódi szíve mégis a letámadás. Iraola csapatai rendkívül magasan presszingelnek, különösen a csatárokra és a szélsőkre hárul komoly feladat a védekezés első vonalában. A cél egyszerű: az ellenfél kapuja közelében visszaszerezni a labdát, majd gyors átmenetekből helyzeteket kialakítani – sokszor szinte a semmiből.