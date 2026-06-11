Az Origón is több cikkben, mém gyűjteményekben is beszámoltunk arról még június elején, hogy amikor a magyar labdarúgó-válogatott tagjai megérkeztek Telkibe a két felkészülési mérkőzés miatt (mind a kettőt megnyerte végül a csapat), akkor Szoboszlai Dominikot az öltözéke miatt kipécézték maguknak a szurkolók. Ez a dolog később eszkalálódott, és a Manchester City sztárcsatára, Erling Haaland sem bírta megállni, hogy ne posztoljon egy kommentet a magyar játékos ruhája kapcsán. Ráadásul itthon rengeteg cég, egyesület is felült erre a vonatra és mesterséges intelligencia segítségével módosították a Szoboszlairól készült fotót.

Szoboszlai népszerűsége az egekben

Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai menedzsere egyértelműen fogalmazott

A profitorientált cégek kapcsán már Szoboszlai menedzsere is megszólalt egy hete, hogy jogi lépéseket tesznek mindenki ellen, aki gazdasági haszonszerzés céljából tette ki a módosított fotót. Most erről is beszélt Esterházy a Partizánnak adott interjújában:

"Én azt gondolom, hogy ez egyébként a nyilatkozatomban is egyértelműen látszik, hogy ez egy elkerülhetetlen lépés volt. Egyértelművé akartam tenni, hogy értjük a viccet, és abszolút semmi bajunk nincsen azzal, hogyha a Dominik bármilyen ruhát felvesz, akkor közszereplőként valaki ebből viccet csinál, jót vagy rosszat, teljesen mindegy... De nagyon fontos azt tisztázni, hogy itt nem a viccel, itt nem a humorral van a baj, hanem azzal a kereskedelmi célú, jogellenes kereskedelmi célú felhasználással, ami a világ minden pontján egyébként tilos. Itt nemcsak háromfős kis cégekről van szó, hanem ezer főket alkalmazó nagy vállalatokról, komoly jogi osztályokkal, ahol azt gondolom, hogy egy marketing döntésnek át kell futni a jogi osztályon, és hogyha ott nem csapódik ki a biztosíték, akkor ott baj van.

Itt kizárólag a jogellenes, gazdasági célú felhasználással van a problémánk, és azt gondolom, hogy ezzel egyébként senkinek semmilyen vitája nem volt, és nem is lesz. A cégek nagy többségétől azért láthattuk, hogy olyan válaszok érkeztek, ahol ezt elismerik, és eltávolították a posztokat. Szerintem ez egy olyan folyamat, amin végig kell menni. Nyilván Magyarországon nem nagyon volt még olyan sportoló, akinek az egyéni márkaértéke ekkora lett volna, és ilyen felhajtás lett volna körülötte. Ezen most végig mentünk, és azt gondolom, hogy a mi álláspontunk teljesen világos ebben."