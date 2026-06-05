A kihívássorozat célja, hogy próbára tegye a bolygó egyik legelismertebb trénere, Jürgen Klopp által összeállított csapat – Neymar Jr., Endrick, Richard Ríos és Szoboszlai Dominik – képességeit.
A Brazíliában, Spanyolországban és Ausztriában forgatott ügyességi teszt során az eltérő futballkultúrákból érkező profi labdarúgók egy speciálisan erre a célra épített akadálypályán bizonyították labdakezelési, helyezkedési és pontossági képességeiket Jürgen Klopp árgus szemei előtt. A résztvevőknek összesen 100 labdából kellett gazdálkodniuk a feladatok során, így csúcsteljesítményre volt szükségük ahhoz, hogy eljussanak a mindent eldöntő, végső büntetőpárbajig.
A mai, modern labdarúgásban óriási feladat, hogy a játékosok megőrizzék magukban a gyermeki lelkesedést. Pedig ez az alapja mindennek: ezért kezdtünk el játszani, ezért imádjuk ezt a sportot. Ám amikor belépsz a profik világába, könnyen háttérbe szorul a tény, hogy ez alapvetően mégiscsak egy játék. Ha a futballból kiveszik az öröm és a szenvedély, akkor teljesen más lesz. Itt azonban kristálytisztán látszik: ezekből a srácokból még nem veszett ki a szikra, még mindig tiszta szívből élvezik a futballt”
– mondta Jürgen Klopp.
Szoboszlai Dominik és Neymar Jr. is teljesítette a legnagyobb futballkihívást
A kihívás három országban zajlott. Brazíliában Neymar szerepelt egy magasban kialakított akadálypályán, ahol a szél és a magasság nehezítette a labdaátvételeket és passzokat. A brazil sztár elmondása szerint a feladat nehezebb volt, mint amilyennek elsőre tűnt, és a tériszonyával is meg kellett küzdenie. Teljesítményével a csapat számára jelentős számú labdát hagyott meg a további fordulókra.
A második állomás Bilbaóban volt, ahol Endrick és Richard Ríos egy különleges, mozgó futópadokból álló pályán bizonyított. A feladatok a gyors döntéshozatalt, a labdakontrollt és az együttműködést tesztelték. A cikk szerint különösen emlékezetes volt egy vakpassz és egy első érintésből szerzett találat kombinációja, amely még Thiago Alcantarát is lenyűgözte.
A záró szakasz Salzburgban zajlott, ahol Szoboszlai Dominik és Nicolas Seiwald szerepelt. Egy 94 célponttal felszerelt, megvilágított fal előtt kellett precíz passzokkal és gyors reakciókkal helytállniuk. A páros sikeresen teljesítette a feladatot, majd a döntő büntetőpárbajban is eredményesen szerepelt. Szoboszlai szerint a legnagyobb kihívást a tizenegyesek jelentették, ugyanakkor a csapattársával kialakított összhang nagy segítséget jelentett.
A büntetők jelentették a legnagyobb kihívást, de úgy gondolom, kiváló volt a kémia köztem és Nicolas között. Komoly küzdelem volt, az első szinteket nem is ismertem, így nagy segítség volt Bastian iránymutatása. Összességében kemény menet volt, de a lezáráshoz végül mindössze három labdára volt szükségem”
– értékelt Szoboszlai Dominik.