A kihívássorozat célja, hogy próbára tegye a bolygó egyik legelismertebb trénere, Jürgen Klopp által összeállított csapat – Neymar Jr., Endrick, Richard Ríos és Szoboszlai Dominik – képességeit.

Szoboszlai Dominik és Neymar és bekerült Jürgen Klopp csapatába

Fotó: Joerg Mitter

A Brazíliában, Spanyolországban és Ausztriában forgatott ügyességi teszt során az eltérő futballkultúrákból érkező profi labdarúgók egy speciálisan erre a célra épített akadálypályán bizonyították labdakezelési, helyezkedési és pontossági képességeiket Jürgen Klopp árgus szemei előtt. A résztvevőknek összesen 100 labdából kellett gazdálkodniuk a feladatok során, így csúcsteljesítményre volt szükségük ahhoz, hogy eljussanak a mindent eldöntő, végső büntetőpárbajig.

A mai, modern labdarúgásban óriási feladat, hogy a játékosok megőrizzék magukban a gyermeki lelkesedést. Pedig ez az alapja mindennek: ezért kezdtünk el játszani, ezért imádjuk ezt a sportot. Ám amikor belépsz a profik világába, könnyen háttérbe szorul a tény, hogy ez alapvetően mégiscsak egy játék. Ha a futballból kiveszik az öröm és a szenvedély, akkor teljesen más lesz. Itt azonban kristálytisztán látszik: ezekből a srácokból még nem veszett ki a szikra, még mindig tiszta szívből élvezik a futballt”

– mondta Jürgen Klopp.

Szoboszlai Dominik és Neymar Jr. is teljesítette a legnagyobb futballkihívást

A kihívás három országban zajlott. Brazíliában Neymar szerepelt egy magasban kialakított akadálypályán, ahol a szél és a magasság nehezítette a labdaátvételeket és passzokat. A brazil sztár elmondása szerint a feladat nehezebb volt, mint amilyennek elsőre tűnt, és a tériszonyával is meg kellett küzdenie. Teljesítményével a csapat számára jelentős számú labdát hagyott meg a további fordulókra.

A második állomás Bilbaóban volt, ahol Endrick és Richard Ríos egy különleges, mozgó futópadokból álló pályán bizonyított. A feladatok a gyors döntéshozatalt, a labdakontrollt és az együttműködést tesztelték. A cikk szerint különösen emlékezetes volt egy vakpassz és egy első érintésből szerzett találat kombinációja, amely még Thiago Alcantarát is lenyűgözte.