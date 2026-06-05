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A Red Bull-sportolókból álló sztárcsapat egyedi tervezésű, monumentális kihívások során csillogtatta meg kivételes technikai tudását. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és a brazil legenda, Neymar Jr. is bekerült abba a csapatba, amit az edzőgéniusz, Jürgen Klopp állított össze a Red Bull Legnagyobb Futballkihívás keretében.

A kihívássorozat célja, hogy próbára tegye a bolygó egyik legelismertebb trénere, Jürgen Klopp által összeállított csapat – Neymar Jr., Endrick, Richard Ríos és Szoboszlai Dominik – képességeit.

Szoboszlai Dominik és Neymar és bekerült Jürgen Klopp csapatába
Szoboszlai Dominik és Neymar és bekerült Jürgen Klopp csapatába 
Fotó: Joerg Mitter

A Brazíliában, Spanyolországban és Ausztriában forgatott ügyességi teszt során az eltérő futballkultúrákból érkező profi labdarúgók egy speciálisan erre a célra épített akadálypályán bizonyították labdakezelési, helyezkedési és pontossági képességeiket Jürgen Klopp árgus szemei előtt. A résztvevőknek összesen 100 labdából kellett gazdálkodniuk a feladatok során, így csúcsteljesítményre volt szükségük ahhoz, hogy eljussanak a mindent eldöntő, végső büntetőpárbajig.

A mai, modern labdarúgásban óriási feladat, hogy a játékosok megőrizzék magukban a gyermeki lelkesedést. Pedig ez az alapja mindennek: ezért kezdtünk el játszani, ezért imádjuk ezt a sportot. Ám amikor belépsz a profik világába, könnyen háttérbe szorul a tény, hogy ez alapvetően mégiscsak egy játék. Ha a futballból kiveszik az öröm és a szenvedély, akkor teljesen más lesz. Itt azonban kristálytisztán látszik: ezekből a srácokból még nem veszett ki a szikra, még mindig tiszta szívből élvezik a futballt” 

– mondta Jürgen Klopp. 

Szoboszlai Dominik és Neymar Jr. is teljesítette a legnagyobb futballkihívást

A kihívás három országban zajlott. Brazíliában Neymar szerepelt egy magasban kialakított akadálypályán, ahol a szél és a magasság nehezítette a labdaátvételeket és passzokat. A brazil sztár elmondása szerint a feladat nehezebb volt, mint amilyennek elsőre tűnt, és a tériszonyával is meg kellett küzdenie. Teljesítményével a csapat számára jelentős számú labdát hagyott meg a további fordulókra.

A második állomás Bilbaóban volt, ahol Endrick és Richard Ríos egy különleges, mozgó futópadokból álló pályán bizonyított. A feladatok a gyors döntéshozatalt, a labdakontrollt és az együttműködést tesztelték. A cikk szerint különösen emlékezetes volt egy vakpassz és egy első érintésből szerzett találat kombinációja, amely még Thiago Alcantarát is lenyűgözte.

Szoboszlai Dominik technikai tudásán Bastian Schweinsteiger is csak ámult
Szoboszlai Dominik technikai tudásán Bastian Schweinsteiger is csak ámult 
Fotó: Joerg Mitter

A záró szakasz Salzburgban zajlott, ahol Szoboszlai Dominik és Nicolas Seiwald szerepelt. Egy 94 célponttal felszerelt, megvilágított fal előtt kellett precíz passzokkal és gyors reakciókkal helytállniuk. A páros sikeresen teljesítette a feladatot, majd a döntő büntetőpárbajban is eredményesen szerepelt. Szoboszlai szerint a legnagyobb kihívást a tizenegyesek jelentették, ugyanakkor a csapattársával kialakított összhang nagy segítséget jelentett.

A büntetők jelentették a legnagyobb kihívást, de úgy gondolom, kiváló volt a kémia köztem és Nicolas között. Komoly küzdelem volt, az első szinteket nem is ismertem, így nagy segítség volt Bastian iránymutatása. Összességében kemény menet volt, de a lezáráshoz végül mindössze három labdára volt szükségem” 

– értékelt Szoboszlai Dominik.

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