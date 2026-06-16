A portugál csapat hivatalos honlapján nem írnak arról, mennyiért vásárolták meg a négyszeres magyar válogatott középpályást, azt azonban tudatták, hogy Szűcs Tamás 2031-ig szóló szerződést írt alá a Famalicão csapatával.

Szűcs Tamás a Budapest Honvéd akadémiáján nevelkedett, és már 16 évesen bemutatkozott az NB I-ben. Ezt követően dán København utánpótláscsapatához került, ahol többek között az Ifjúsági Ligában is megmutathatta magát. Két dániai idény után tért vissza Magyarországra, a Debrecen játékosaként az elmúlt két szezonban több mint hatvan élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára.

Teljesítményének köszönhetően idén márciusban a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, miután korábban végigjárta a korosztályos nemzeti csapatokat.

Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Szerettem volna egy előrelépni a pályafutásomban, és úgy érzem, ez a legjobb lehetőség arra, hogy tovább fejlődjek. Nagyon optimista vagyok, mert hiszek a Famalicão projektjének lehetőségeiben”

– mondta a klub hivatalos honlapjának Szűcs Tamás, aki hangsúlyozta, hogy egy rendkívül versenyképes bajnokságba érkezett.

Szűcs Tamás pályafutása új fejezetén sok dicsérő szót mondott új környezetéről is.

Nagyon szívélyesen fogadtak. Az edzőközpont minden szükséges feltétel biztosított, és a város is nagyon pozitív benyomást tett rám. A felnőtt válogatottban való szereplés azóta az álmom volt, amióta elkezdtem futballozni. Az, hogy válogatott lettem, azt jelzi számomra, hogy jó úton járok, és úgy gondolom, hogy a Famalicãohoz igazolás a megfelelő lépés ahhoz, hogy tovább fejlesszem a képességeimet”

– tette hozzá a 21 éves játékos.