A fővárosi klub honlapjának beszámolója szerint Szuhodovszki Soma több poszton is bevethető, bal lábas középpályásként érkezik vissza az MTK-hoz. A játékos a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián nevelkedett, majd 18 évesen a kék-fehérek színeiben mutatkozott be a felnőttek között tétmérkőzésen. Tagja volt annak az MTK-nak is, amely kiharcolta az élvonalba való visszajutást, most pedig ismét abban a klubban folytatja, amelyhez saját elmondása szerint is ezer szállal kötődik.

Szuhodovszki Soma korábban klubrekordot jelentő összegért igazolt Debrecenbe, most az MTK-hoz írt alá

Fotó: mtkbudapest.hu

Szuhodovszki Soma megható szavai a visszatérésről

A középpályás az MTK Tv-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy különleges érzésekkel tért vissza a klubhoz. Mint fogalmazott, mindig jó érzéssel gondolt az MTK-ra, hiszen rengeteg fontos tapasztalatot szerzett a klubnál, és sok olyan emberrel találkozott, akik hatással voltak a pályafutására.

„Ezer szállal kötődöm az MTK-hoz, itt nevelkedtem. Jó érzéssel voltam mindig az MTK felé, mert rengeteg jó emberrel megismerkedtem, olyan tapasztalatokat szereztem az évek során, amiket az egész pályafutásomra magammal vihetek. Úgy láttam, hogy a jövőm szempontjából most ez a legjobb döntés” – mondta Szuhodovszki.

A játékos számára az is különleges gesztus, hogy az akadémián a válogatottig jutó futballisták között az ő meze is helyet kapott a dicsőségfalon. Szuhodovszki szerint ez óriási elismerés, és nagy megtiszteltetés számára, hogy az MTK ilyen módon is megemlékezik korábbi és jelenlegi játékosairól.

Kecskeméten robbant be igazán, majd a válogatottig jutott

Szuhodovszki Soma karrierjének eddigi legsikeresebb időszakát Kecskeméten töltötte. A KTE játékosaként előbb feljutott az élvonalba, majd a 2022/2023-as idényben alapemberként segítette ezüstéremhez a csapatot. Góljaival és gólpasszaival kulcsszerepet játszott a kecskemétiek remeklésében, teljesítményével pedig bekerült a szezon álomcsapatába is.

A kiváló forma a magyar válogatott kapuját is kinyitotta előtte: Marco Rossi meghívta a nemzeti csapat keretébe, Szuhodovszki pedig a Montenegró elleni győztes Eb-selejtezőn be is mutatkozott a válogatottban.