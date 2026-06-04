A fővárosi klub honlapjának beszámolója szerint Szuhodovszki Soma több poszton is bevethető, bal lábas középpályásként érkezik vissza az MTK-hoz. A játékos a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián nevelkedett, majd 18 évesen a kék-fehérek színeiben mutatkozott be a felnőttek között tétmérkőzésen. Tagja volt annak az MTK-nak is, amely kiharcolta az élvonalba való visszajutást, most pedig ismét abban a klubban folytatja, amelyhez saját elmondása szerint is ezer szállal kötődik.
Szuhodovszki Soma megható szavai a visszatérésről
A középpályás az MTK Tv-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy különleges érzésekkel tért vissza a klubhoz. Mint fogalmazott, mindig jó érzéssel gondolt az MTK-ra, hiszen rengeteg fontos tapasztalatot szerzett a klubnál, és sok olyan emberrel találkozott, akik hatással voltak a pályafutására.
„Ezer szállal kötődöm az MTK-hoz, itt nevelkedtem. Jó érzéssel voltam mindig az MTK felé, mert rengeteg jó emberrel megismerkedtem, olyan tapasztalatokat szereztem az évek során, amiket az egész pályafutásomra magammal vihetek. Úgy láttam, hogy a jövőm szempontjából most ez a legjobb döntés” – mondta Szuhodovszki.
A játékos számára az is különleges gesztus, hogy az akadémián a válogatottig jutó futballisták között az ő meze is helyet kapott a dicsőségfalon. Szuhodovszki szerint ez óriási elismerés, és nagy megtiszteltetés számára, hogy az MTK ilyen módon is megemlékezik korábbi és jelenlegi játékosairól.
Kecskeméten robbant be igazán, majd a válogatottig jutott
Szuhodovszki Soma karrierjének eddigi legsikeresebb időszakát Kecskeméten töltötte. A KTE játékosaként előbb feljutott az élvonalba, majd a 2022/2023-as idényben alapemberként segítette ezüstéremhez a csapatot. Góljaival és gólpasszaival kulcsszerepet játszott a kecskemétiek remeklésében, teljesítményével pedig bekerült a szezon álomcsapatába is.
A kiváló forma a magyar válogatott kapuját is kinyitotta előtte: Marco Rossi meghívta a nemzeti csapat keretébe, Szuhodovszki pedig a Montenegró elleni győztes Eb-selejtezőn be is mutatkozott a válogatottban.
A középpályás nem titkolta, hogy a válogatott továbbra is motivációt jelent számára, de jelenleg elsősorban arra koncentrál, hogy újra felépítse magát, bekerüljön az MTK csapatába, és meghatározó játékossá váljon.
Bal lábas középpályásként nagy fegyvere lehet az MTK-nak
A 26 éves futballista felnőtt szinten eddig 231 mérkőzésen lépett pályára itthon, ezeken a meccseken 20 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott. Több poszton is használható, ráadásul bal lábas futballistaként a távoli lövései is komoly veszélyt jelenthetnek az ellenfelek kapujára.
Szuhodovszki góljainak jelentős részét átlövésből, sokszor a tizenhatoson kívülről szerezte, ami különösen értékessé teheti az MTK támadójátékában. „Azt gondolom, leginkább fizikálisan és mentálisan fejlődtem. Talán ez volt a két legnagyobb hiányosságom, de nyilván van még hova fejlődni. Ez egy folyamat, és ezért fogok küzdeni minden nap” – mondta az MTK új igazolása.