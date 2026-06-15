A világbajnokság hangulatához mindig hozzátesznek a lelátók figurái, és vasárnap éjjel sem kellett csalódni: volt itt nyelvét nyújtó holland szurkoló, zászlóba burkolózó ecuadori szépség, teljes japán jelmezben ordító drukker, és persze olyan narancssárga hajkorona is, amely mellett nehéz lett volna szó nélkül elmenni.
Csodaszép és stílusos szurkolók a lelátón
A holland drukkerek a tőlük megszokott narancssárga őrületet hozták: parókák, mosolyok, grimaszok, minden, ami egy jó vb-meccshez kell. Az egyik képen egy holland drukker kifejezetten jókedvűen nyújtja a nyelvét, mintha már előre tudná, hogy bekerül a galéria legemlékezetesebb pillanatai közé.
Az ecuadori tábor is kitett magáért, a sárga-kék-piros színek mellett egy gyönyörű arcú drukker vitte el a figyelmet, aki zászlóval a kezében nézte a meccset.
Az ecuadori szépséget a képgalériánkban láthatja
A japán szurkolók sem maradtak csendben: a látványos jelmezekből és a tátott szájjal ordító biztatásból is kiderült, hogy a lelátón néha legalább akkora a küzdelem, mint a pályán.