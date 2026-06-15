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A vasárnapi vb-éjszaka nemcsak a pályán, hanem a lelátókon is bőven adott néznivalót. A szurkolók ezúttal is főszereplők lettek: narancssárga parókák, zászlók, festett arcok és olyan grimaszok tették emlékezetessé az estét, amelyekre a kamerák is azonnal lecsaptak.

A világbajnokság hangulatához mindig hozzátesznek a lelátók figurái, és vasárnap éjjel sem kellett csalódni: volt itt nyelvét nyújtó holland szurkoló, zászlóba burkolózó ecuadori szépség, teljes japán jelmezben ordító drukker, és persze olyan narancssárga hajkorona is, amely mellett nehéz lett volna szó nélkül elmenni.

A holland szurkoló forró hangulatot teremtett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság lelátóján Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP
A holland szurkoló forró hangulatot teremtett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság lelátóján
Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

Csodaszép és stílusos szurkolók a lelátón

A holland drukkerek a tőlük megszokott narancssárga őrületet hozták: parókák, mosolyok, grimaszok, minden, ami egy jó vb-meccshez kell. Az egyik képen egy holland drukker kifejezetten jókedvűen nyújtja a nyelvét, mintha már előre tudná, hogy bekerül a galéria legemlékezetesebb pillanatai közé.

Az ecuadori tábor is kitett magáért, a sárga-kék-piros színek mellett egy gyönyörű arcú drukker vitte el a figyelmet, aki zászlóval a kezében nézte a meccset.

Az ecuadori szépséget a képgalériánkban láthatja

Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Csajos galéria, 2026. 06.15.,szurkolólányok, foci-vb, vasárnap, Szurkolólányok20260615
Galéria: Képeken a vasárnapi vb-éjszaka legbájosabb szurkolói
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Gyönyörű szurkoló hölgy teremt forró hangulatot a 2026-os labdarúgó-világbajnokság lelátóján

A japán szurkolók sem maradtak csendben: a látványos jelmezekből és a tátott szájjal ordító biztatásból is kiderült, hogy a lelátón néha legalább akkora a küzdelem, mint a pályán.

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