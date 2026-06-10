Omar Artan Kenyából indulva, törökországi átszállással érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtérre, hogy részt vegyen a foci-vb-n, azonban az amerikai hatóságok a beszámolók szerint mintegy 11 órán keresztül egy külön helyiségben tartották, mielőtt visszautasították volna az országba való belépését, és visszafordították Isztambulba. A The Sun azt írja, hogy az amerikaiak terhelő információkat találtak a játékvezetőről, aki a „terrorszervezetekkel való kapcsolatai” miatt nem engedtek be az Egyesült Államokba.

A terrorveszély miatt kitoloncolt játékvezetőt hősként fogadták, amikor hazatért Mogadishuba

Fotó: Mohamed Muhidin/Anadolu via AFP

Terrorveszély miatt toloncolták ki a szomáliai játékvezetőt?

A szomáliai nagykövetség közreműködésével a játékvezető diplomata-útlevelet kapott, amely a vízumügyintézés megkönnyítését szolgálta. A FIFA korábban azt közölte, hogy a játékvezető vízumügyei rendeződtek, így a döntés meglepetésként érte a sportág szereplőit.

Az amerikai bevándorlási hatóságok az Immigration and Nationality Act (Bevándorlási és Állampolgársági Törvény) alapján utasították el Omar Artan belépését, és gyorsított kitoloncolást hajtottak végre. A részletes bizonyítékokat azonban nem hoztak nyilvánosságra.

Az ügy politikai kontextust is kapott, mivel Szomália szerepel az Egyesült Államok utazási korlátozásokkal érintett országai között. Donald Trump amerikai elnök második ciklusának 2025-ös kezdete óta szigorúbb bevándorlási és határvédelmi intézkedéseket vezetett be, több ország állampolgáraira vonatkozó korlátozásokkal.

A játékvezető pályafutás szempontjából különösen érzékeny az eset, mivel Artant 2025 novemberében Afrika legjobb játékvezetőjének választották, és a FIFA is beválogatta a 2026-os világbajnokságra kijelölt bírói keretbe.

A döntés után a játékvezető csalódottságának adott hangot, és a The New York Timesnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy „élete legnagyobb álma” sérült. Elmondása szerint érvényes vízummal és minden szükséges dokumentummal rendelkezett, mégsem kapott magyarázatot a beléptetés megtagadására.

Nagyon-nagyon csalódott vagyok. Egyszerűen csak egy játékvezető vagyok, aki az álmát próbálja élni”

– mondta.