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Az Egyesült Államok megtagadta a belépést Omar Artantól, a 2025-ben Afrika legjobb játékvezetőjének választott szomáliai bírótól, aki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra érkezett volna. Omar Artannak élete álma teljesült volna a foci-vb-n való szerepléssel, de nem engedték be az Egyesült Államokba a „terrorszervezetekkel való kapcsolatai” miatt.

Omar Artan Kenyából indulva, törökországi átszállással érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtérre, hogy részt vegyen a foci-vb-n, azonban az amerikai hatóságok a beszámolók szerint mintegy 11 órán keresztül egy külön helyiségben tartották, mielőtt visszautasították volna az országba való belépését, és visszafordították Isztambulba. A The Sun azt írja, hogy az amerikaiak terhelő információkat találtak a játékvezetőről, aki a „terrorszervezetekkel való kapcsolatai” miatt nem engedtek be az Egyesült Államokba. 

A terrorveszély miatt kitoloncolt játékvezetőt hősként fogadták, amikor hazatért Mogadishuba
A terrorveszély miatt kitoloncolt játékvezetőt hősként fogadták, amikor hazatért Mogadishuba
Fotó: Mohamed Muhidin/Anadolu via AFP

Terrorveszély miatt toloncolták ki a szomáliai játékvezetőt?

A szomáliai nagykövetség közreműködésével a játékvezető diplomata-útlevelet kapott, amely a vízumügyintézés megkönnyítését szolgálta. A FIFA korábban azt közölte, hogy a játékvezető vízumügyei rendeződtek, így a döntés meglepetésként érte a sportág szereplőit.

Az amerikai bevándorlási hatóságok az Immigration and Nationality Act (Bevándorlási és Állampolgársági Törvény) alapján utasították el Omar Artan belépését, és gyorsított kitoloncolást hajtottak végre. A részletes bizonyítékokat azonban nem hoztak nyilvánosságra.

Az ügy politikai kontextust is kapott, mivel Szomália szerepel az Egyesült Államok utazási korlátozásokkal érintett országai között. Donald Trump amerikai elnök második ciklusának 2025-ös kezdete óta szigorúbb bevándorlási és határvédelmi intézkedéseket vezetett be, több ország állampolgáraira vonatkozó korlátozásokkal.

A játékvezető pályafutás szempontjából különösen érzékeny az eset, mivel Artant 2025 novemberében Afrika legjobb játékvezetőjének választották, és a FIFA is beválogatta a 2026-os világbajnokságra kijelölt bírói keretbe.

A döntés után a játékvezető csalódottságának adott hangot, és a The New York Timesnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy „élete legnagyobb álma” sérült. Elmondása szerint érvényes vízummal és minden szükséges dokumentummal rendelkezett, mégsem kapott magyarázatot a beléptetés megtagadására.

Nagyon-nagyon csalódott vagyok. Egyszerűen csak egy játékvezető vagyok, aki az álmát próbálja élni” 

– mondta. 

A FIFA közölte, hogy nem vesz részt a fogadó ország bevándorlási döntéseiben, így a helyzetet nem tudta befolyásolni. A szervezet megerősítette, hogy Artan nem tud részt venni a világbajnokság előkészületeiben és mérkőzésein.

 

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