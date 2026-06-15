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A focisták ma már nemcsak a pályán, hanem a testükön is üzennek a világnak. Egy friss kutatás szerint a tetoválás sokkal többet mond el a világsztárok hitéről, szerelméről és félelmeiről, mint azt elsőre bárki gondolná.

A világbajnokságokon a kamerák minden mozdulatot követnek: a gólörömöt, az imát, a sírást, a mezcsókot – és persze a játékosok testét borító rajzokat is. A tetoválás a modern futball egyik leglátványosabb önvallomása lett: miközben a sztárok életét szerződések, szponzorok és klubszabályok irányítják, a bőrükön még mindig megmutathatják, kik ők valójában.

tetoválás, foci, tetoválásfoci, The tattoo depicting a lion is pictured on the back of Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez as he takes off his jersey at the end of the English League Cup football match between Chelsea and AFC Wimbledon at Stamford Bridge, in London on August 30, 2023. Chelsea wins 2 - 1 against AFC Wimbledon. (Photo by Daniel LEAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Enzo Fernández hátán is különleges tetoválás látható: az argentin sztárfocista oroszlánt ábrázoló mintája jól mutatja, mennyire fontos szerepet kapnak a testre varrt üzenetek a modern futballban
Fotó: DANIEL LEAL/AFP

A tetoválás lett a focisták titkos nyelve

A kutatók a 2022-ben világbajnok argentin válogatott játékosait vizsgálták, és egészen elképesztő eredményre jutottak: a 26 fős keretből 20 futballistának volt valamilyen tetoválása, összesen 226 különböző mintát azonosítottak. Ez már nem egyszerű divat, hanem külön nyelv, amelyen keresztül a játékosok a családjukról, a hitükről, a pályafutásukról és a legfontosabb emlékeikről mesélnek.

A futballvilágban minden mozdulat üzlet. Egy klasszis játékos nem síelhet, nem motorozhat, nem posztolhat akármit, mert sérülésveszély, klubérdek és szponzori elvárás veszi körül. A tetoválások viszont olyan területet jelentenek, amely felett még mindig a játékos dönt. Ezért válhatott a testük egyfajta naplóvá.

Messiék testén ott van a hit, a család és a dicsőség

A kutatás szerint az argentin játékosok jelentős része vallási motívumokat visel magán: Jézus, Szűz Mária, szentek, galambok, templomok és spirituális jelképek is megjelennek a testükön. Másoknál trófeák, mezszámok, fontos dátumok vagy szeretteik nevei kerültek a bőrre, írja a Daily Mail.

tetoválás, foci, tetoválásfoci, KANSAS CITY, KANSAS - JUNE 12: Lionel Messi #10 of Argentina the leg tattoo of him at Compass Minerals National Performance Center on June 12, 2026 in Kansas City, Kansas. Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi lábán is jól láthatóak a személyes tetoválások, amelyek a kutatók szerint sokat elárulhatnak a sztárfocisták belső világáról
Fotó: Getty Images via AFP /  

A minták elhelyezése sem véletlen. A karokon és a fejen lévő jelek a meccseken is jól láthatók, vagyis ezekkel a futballisták szinte nyíltan üzennek a világnak. A karrierrel kapcsolatos motívumok gyakran a domináns lábra kerülnek, vagyis arra a testrészre, amellyel a játékos a pályán a legnagyobb hatást gyakorolja a meccsre.

Nem minden rajz szól a győzelemről

A focisták testén nemcsak kupák és mezszámok szerepelnek. Sok esetben gyerekek születési dátuma (Messinek ez a cipőjén is ott van), párjuk szeme vagy ajka, szülők, nagyszülők, sőt háziállatok emléke is megjelenik. Ezek a minták azt mutatják, hogy a dollármilliókat érő sztárok mögött is nagyon személyes történetek vannak.

tetoválás, foci, tetoválásfoci, Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Argentina and Australia at the Ahmad Bin Ali Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 3, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN )
Fotó: ODD ANDERSEN/ AFP /  

A kutatók szerint a tetoválások azért is különösen fontosak, mert a profi sportolók gyakran eszközként jelennek meg a futballiparban: teljesítményt, eredményt, eladható arcot várnak tőlük. A bőrükön lévő jelek viszont visszaadják nekik az emberi oldalukat.

Maradona még politikát vitt a bőrére, a mai sztárok mást üzennek

A futballtörténelemben akadtak sokkal harcosabb üzenetek is. Diego Maradona például Che Guevara és Fidel Castro tetoválásával politikai állásfoglalást is tett. A most vizsgált argentin válogatottnál azonban a kutatók nem találtak politikai jellegű motívumokat.

A mai világsztároknál inkább a hit, a család, a szerelem és a pályafutás mérföldkövei kerülnek előtérbe. Vagyis miközben a szurkolók a gólokat és a trükköket figyelik, a játékosok testén egy másik történet is fut: egy csendes, de nagyon személyes vallomás arról, honnan jöttek, miben hisznek, és kikért küzdenek a pályán.

A most zajló világbajnokságon ezért nemcsak a labdát lesz érdemes nézni. A sztárok karján, lábán és nyakán olyan üzenetek láthatók, amelyek néha többet árulnak el róluk, mint egy hosszú interjú.

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