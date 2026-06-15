A világbajnokságokon a kamerák minden mozdulatot követnek: a gólörömöt, az imát, a sírást, a mezcsókot – és persze a játékosok testét borító rajzokat is. A tetoválás a modern futball egyik leglátványosabb önvallomása lett: miközben a sztárok életét szerződések, szponzorok és klubszabályok irányítják, a bőrükön még mindig megmutathatják, kik ők valójában.

Enzo Fernández hátán is különleges tetoválás látható: az argentin sztárfocista oroszlánt ábrázoló mintája jól mutatja, mennyire fontos szerepet kapnak a testre varrt üzenetek a modern futballban

Fotó: DANIEL LEAL/AFP

A tetoválás lett a focisták titkos nyelve

A kutatók a 2022-ben világbajnok argentin válogatott játékosait vizsgálták, és egészen elképesztő eredményre jutottak: a 26 fős keretből 20 futballistának volt valamilyen tetoválása, összesen 226 különböző mintát azonosítottak. Ez már nem egyszerű divat, hanem külön nyelv, amelyen keresztül a játékosok a családjukról, a hitükről, a pályafutásukról és a legfontosabb emlékeikről mesélnek.

A futballvilágban minden mozdulat üzlet. Egy klasszis játékos nem síelhet, nem motorozhat, nem posztolhat akármit, mert sérülésveszély, klubérdek és szponzori elvárás veszi körül. A tetoválások viszont olyan területet jelentenek, amely felett még mindig a játékos dönt. Ezért válhatott a testük egyfajta naplóvá.

Messiék testén ott van a hit, a család és a dicsőség

A kutatás szerint az argentin játékosok jelentős része vallási motívumokat visel magán: Jézus, Szűz Mária, szentek, galambok, templomok és spirituális jelképek is megjelennek a testükön. Másoknál trófeák, mezszámok, fontos dátumok vagy szeretteik nevei kerültek a bőrre, írja a Daily Mail.

Lionel Messi lábán is jól láthatóak a személyes tetoválások, amelyek a kutatók szerint sokat elárulhatnak a sztárfocisták belső világáról

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A minták elhelyezése sem véletlen. A karokon és a fejen lévő jelek a meccseken is jól láthatók, vagyis ezekkel a futballisták szinte nyíltan üzennek a világnak. A karrierrel kapcsolatos motívumok gyakran a domináns lábra kerülnek, vagyis arra a testrészre, amellyel a játékos a pályán a legnagyobb hatást gyakorolja a meccsre.

Nem minden rajz szól a győzelemről

A focisták testén nemcsak kupák és mezszámok szerepelnek. Sok esetben gyerekek születési dátuma (Messinek ez a cipőjén is ott van), párjuk szeme vagy ajka, szülők, nagyszülők, sőt háziállatok emléke is megjelenik. Ezek a minták azt mutatják, hogy a dollármilliókat érő sztárok mögött is nagyon személyes történetek vannak.