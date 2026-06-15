A világbajnokságokon a kamerák minden mozdulatot követnek: a gólörömöt, az imát, a sírást, a mezcsókot – és persze a játékosok testét borító rajzokat is. A tetoválás a modern futball egyik leglátványosabb önvallomása lett: miközben a sztárok életét szerződések, szponzorok és klubszabályok irányítják, a bőrükön még mindig megmutathatják, kik ők valójában.
A tetoválás lett a focisták titkos nyelve
A kutatók a 2022-ben világbajnok argentin válogatott játékosait vizsgálták, és egészen elképesztő eredményre jutottak: a 26 fős keretből 20 futballistának volt valamilyen tetoválása, összesen 226 különböző mintát azonosítottak. Ez már nem egyszerű divat, hanem külön nyelv, amelyen keresztül a játékosok a családjukról, a hitükről, a pályafutásukról és a legfontosabb emlékeikről mesélnek.
A futballvilágban minden mozdulat üzlet. Egy klasszis játékos nem síelhet, nem motorozhat, nem posztolhat akármit, mert sérülésveszély, klubérdek és szponzori elvárás veszi körül. A tetoválások viszont olyan területet jelentenek, amely felett még mindig a játékos dönt. Ezért válhatott a testük egyfajta naplóvá.
Messiék testén ott van a hit, a család és a dicsőség
A kutatás szerint az argentin játékosok jelentős része vallási motívumokat visel magán: Jézus, Szűz Mária, szentek, galambok, templomok és spirituális jelképek is megjelennek a testükön. Másoknál trófeák, mezszámok, fontos dátumok vagy szeretteik nevei kerültek a bőrre, írja a Daily Mail.
A minták elhelyezése sem véletlen. A karokon és a fejen lévő jelek a meccseken is jól láthatók, vagyis ezekkel a futballisták szinte nyíltan üzennek a világnak. A karrierrel kapcsolatos motívumok gyakran a domináns lábra kerülnek, vagyis arra a testrészre, amellyel a játékos a pályán a legnagyobb hatást gyakorolja a meccsre.
Nem minden rajz szól a győzelemről
A focisták testén nemcsak kupák és mezszámok szerepelnek. Sok esetben gyerekek születési dátuma (Messinek ez a cipőjén is ott van), párjuk szeme vagy ajka, szülők, nagyszülők, sőt háziállatok emléke is megjelenik. Ezek a minták azt mutatják, hogy a dollármilliókat érő sztárok mögött is nagyon személyes történetek vannak.
A kutatók szerint a tetoválások azért is különösen fontosak, mert a profi sportolók gyakran eszközként jelennek meg a futballiparban: teljesítményt, eredményt, eladható arcot várnak tőlük. A bőrükön lévő jelek viszont visszaadják nekik az emberi oldalukat.
Maradona még politikát vitt a bőrére, a mai sztárok mást üzennek
A futballtörténelemben akadtak sokkal harcosabb üzenetek is. Diego Maradona például Che Guevara és Fidel Castro tetoválásával politikai állásfoglalást is tett. A most vizsgált argentin válogatottnál azonban a kutatók nem találtak politikai jellegű motívumokat.
A mai világsztároknál inkább a hit, a család, a szerelem és a pályafutás mérföldkövei kerülnek előtérbe. Vagyis miközben a szurkolók a gólokat és a trükköket figyelik, a játékosok testén egy másik történet is fut: egy csendes, de nagyon személyes vallomás arról, honnan jöttek, miben hisznek, és kikért küzdenek a pályán.
A most zajló világbajnokságon ezért nemcsak a labdát lesz érdemes nézni. A sztárok karján, lábán és nyakán olyan üzenetek láthatók, amelyek néha többet árulnak el róluk, mint egy hosszú interjú.