Thomas Tuchel szerdán még a kispadon irányította az angolokat a Horvátország elleni 4–2-es győzelem során, csütörtök este azonban már a kansasi Kauffman Stadium közönsége előtt szerepelt.

Baseballpályán tűnt fel az angol kapitány, Thomas Tuchel

Fotó: ED ZURGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit csinált Thomas Tuchel a baseballpályán?

A stadionban megrendezett mérkőzésen a Kansas City Royals és a St. Louis Cardinals csapott össze.

Az angol kapitány nem egyedül érkezett a stadionba. Elkísérte őt a válogatott csapatkapitánya, Harry Kane, valamint a védők, Dan Burn és Djed Spence is. A játékosok a lelátóról figyelték, majd tapssal jutalmazták Tuchel dobását, amelyet a Royals menedzsere, Matt Quatraro fogadott.

Az esemény különlegessége volt, hogy Tuchel és a három futballista egyedi készítésű, piros színű angol baseballmezeket is bemutatott a szurkolóknak. A látogatás jó hangulatban telt, és remekül illeszkedett az angol válogatott amerikai világbajnoki szereplésének programjába.

A horvátok elleni mérkőzésen két gólt szerző Kane számára az amerikai sportok világa egyáltalán nem ismeretlen. A Bayern München csatára korábban többször is beszélt arról, hogy visszavonulása után szívesen kipróbálná magát az amerikaifutball-ligában, az NFL-ben rúgójátékosként.

Dan Burn szintén nagy rajongója az amerikai sportoknak. A Newcastle United védője elárulta, hogy a Pittsburgh Steelers szurkolója, bár természetesen jól ismeri a helyi kedvencet, a Kansas City Chiefs együttesét is. Burn a helyi újságíróknak viccesen megjegyezte, hogy akkor kezdte követni a Steelers szereplését, amikor a csapat éppen sikeres időszakát élte, így saját bevallása szerint kicsit „divatszurkolónak" számít.

A baseballmeccsen az angol válogatott szakmai stábjának jelentős része is jelen volt. Többek között Tuchel helyettese, Anthony Barry, a kapusedző Hilário, az edzőként dolgozó Justin Cochrane, valamint a vezető elemző, James Melbourne is a helyszínen figyelte főnöke rövid, de emlékezetes baseballos szereplését.

Az angol válogatott tehát nemcsak a pályán, hanem azon kívül is igyekszik kihasználni az amerikai világbajnok szereplés minden pillanatát, miközben a csapat gőzerővel készül a foci-vb következő kihívásaira.