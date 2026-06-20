Törökország már a második forduló után kiesett a foci-vb-n, miután Ausztrália után Paraguaytól is kikapott. Vincenzo Montella csapata eddig annak ellenére sem szerzett gólt a világbajnokságon, hogy a két mérkőzésén összesen 62 lövéssel próbálkozott, és ebből 13-szor eltalálta a kaput. Az Opta adatai szerint az 1966-os vb óta először fordult elő, hogy egy csapat két egymást követő mérkőzésen ennyi lövésből egyetlen gólt sem szerzett. Tehát a törökök kiesése történelmi mélypontot jelent. Ráadásul Törökországnak nemcsak hihetetlenül sok lehetősége volt, hanem mindkét mérkőzésen uralta a meccset. Ausztrália ellen 71,6%-os, Paraguay ellen pedig 78,5% labdabirtoklással zárt. A második mérkőzésen a szünet után emberelőnyben játszott, de már Almiron kiállítása előtt is a törökök domináltak.

Arda Güler vigasztalja Merih Demiralt a törökök kiesése után Fotó: Icon Sportswire / Icon Sportswire

A törökök kiesése jókra meglepetés

Mindkét mérkőzésen a törököknek magasabb xG-értékük (várható gólok) volt, mint ellenfeleiknek. Ausztrália ellen úgy kaptak ki 2-0-ra, hogy az ellenfél 0,77-es xG-re rúgott kettőt, míg ők 1,33-ra egyet sem. Paraguay ellen 2,1-es xG-vel zártak, míg a dél-amerikaiak 0,32-es átlaggal 1-0-ra nyertek. Emellett a két mérkőzés során több mint 100 labdaérintésük volt az ellenfél tizenhatosán belül. A törökök gyakorlatilag 180 percen át támadtak, szinte mindent megtettek, csak gólt nem szereztek - írja a BBC.

A törökök szurkolók sokáig reménykedtek az egyenlítésben Paraguay ellen Fotó: Anadolu / Anadolu

Arda Güler és Szoboszlai Dominik szópárbaja

A török szurkolók és a játékosok könnyeztek a paraguayiak elleni kiesés után, miközben két hónapja még ők nevettek a magyarokon. Amikor áprilisban kijutottak a vb-re, felidézték Szoboszlai Dominik novemberi, írek elleni könnyeit, és a török sztár, Arda Gülerrel történt 2025-ös szópárbaját. Gúnyos mémeket gyártottak arról, hogy Szoboszlai majd otthonról, a tévében irigykedve nézheti Gülert és a török válogatottat a foci-vb-n.

"Arda Güler 2002 óta először juttatta ki hazáját a világbajnokságra, miközben Szoboszlai Dominik a pálya szélén sír Magyarországért. Majd otthonról nézheted Arda Gülert, Szoboszlai fiam" - írta egyikük akkor.