Szombat este azzal a tudattal feküdhetett le minden fociszurkoló aludni, vagy ment el bulizni, hogy a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetéseként Svájc csak 1-1-es döntetlent játszott Katarral. Sokáig nem kellett várni az újabb sokkra a foci-vb-n, vasárnap kora reggel az első csoportmeccsén Törökország a papíron jóval gyengébb Ausztrália ellen lépett pályára, és kapott ki 2-0-ra.

Törökország 24 év után került be ismét a vb mezőnyébe

Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

Törökország mindent megtett az ausztrálok ellen

Az első félóra vége felé jártunk a meccsen, amikor egy szép kontra végén Irankunda talált be, ami azért is volt meglepetés, mert a mezőnyben a törökök domináltak. Ráadásul, ha a két keret értékét nézzük, akkor az látható, hogy konkrétan a Real Madridban futballozó Arda Güler egymaga többet ér, mint a komplett ausztrál csapat (a teljes értékek 77,5 millió euró vs. 473,5 millió). Ugyanakkor a fociban nem a pénz rúgja a gólokat, ezen a mérkőzésen is a második félidőben hiába nyomtak a törökök, a 75. percben Metcalfe 20 méterről eleresztett lövésével már 2-0-ra alakították az ausztrálok az állást, gyakorlatilag reménytelen helyzetbe lökve a törököket. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Beach elképesztő formában védett, ilyen hősiesen legutóbb Dobó István és katonái hárítottak el minden török próbálkozást Eger falai alatt.

Svájc után Törökország is botlott, utóbbi nem is kicsit, vereséggel kezdte a világbajnokságot egy papíron simán verhető ellenféllel szemben.