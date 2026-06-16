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Bankot robbantott a Spurs! A Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur 52 millió fontért leigazolja a Brighton csapatától a holland válogatott védőt, Jan Paul van Heckét.

Jan Paul van Hecke 2020 szeptemberében a NAC Breda csapatától érkezett a Brighton együtteséhez, az angol klub akkor 2 millió eurót fizetett a 189 centis középső védőért – most pedig 52 millió fontért adja el a Tottenhamnak.

Jan Paul van Hecke a Tottenham játékosa lesz a világbajnokság után
Jan Paul van Hecke a Tottenham játékosa lesz a világbajnokság után
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

A foci-vb-n szereplő holland játékosa 2022 és 2024 között együtt dolgozott a Brightonnál Roberto De Zerbivel, a Tottenham Hotspur jelenlegi edzőjével, aki ragaszkodott Van Hecke leigazolásához a kiváló passzjátéka miatt. 

Bankot robbantott a Tottenham

A Tottenham korábban már tett egy ajánlatot a 13-szoros holland válogatott védőért, amely elmaradt a Brighton által kívánt összegtől, de a klubok között mostanra megszületett a megállapodás.

  • Van Hecke szerződése 2027 júniusában járt volna le, így az 52 millió fontos átigazolási díja tetemes összegnek mondható. 

A holland játékos nem akart szerződés hosszabbítani, akárcsak a kapus Bart Verbruggen, valamint a középpályás Carlos Baleba sem, így mindketten eladásra kerülhetnek a nyári átigazolási időszakban. Balebát tavaly nyáron vitte volna a Manchester United, azonban a Brighton 100 millió font körüli összeget kért a kameruni válogatott játékosért. 

Van Hecke a 2025/26-os Premier League-szezonban 38 bajnoki mérkőzésből 36-szor kezdő volt, a Brighton pedig a nyolcadik helyen végzett a Premier League-ben, ezzel kvalifikálva magát a Konferencia-ligába. 

A Spurs rendesen bekezdett az átigazolási időszakban. Az észak-londoni csapat már megszerezte a Liverpool lejárt szerződésű legendáját, a skót Andy Robertsont, valamint Marcos Senesit, a Bournemouth argentin védőjét. 

 

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