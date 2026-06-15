A tunéziai válogatott finoman szólva sem kezdte jól a világbajnokságot, ugyanis az első csoportmérkőzésén 5-1-re kikapott Svédországtól. A csapat teljesítménye akkora csalódást keltett, hogy a tunéziai szövetség állítólag a meccs után rendkívüli ülést tartott, majd döntést hozott Sabri Lamouchi szövetségi kapitány jövőjéről.

Sabri Lamouchit máris kirúgta Tunézia labdarúgó-szövetsége

Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Tunézia egy vb-meccs után edzőt váltott

Bár a döntést hivatalosan még nem jelentették be, Romain Molina spanyol újságíró megerősítette, hogy menesztették Lamouchit. A brit újságíró, Ben Jacobs a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy „a következő órákban válhat hivatalossá az edzőmenesztés, majd hozzátette, Mondher Kebaier veszi a csapat irányítását a foci-vb hátralévő részére. Kebaiernek nem lesz teljesen ismeretlen a közeg, lévén 2019 augusztusa és 2022 januárja között már irányította a válogatottat.

Az idén januárban kinevezett Lamouchit annak ellenére rúgták ki, hogy a szerződéséből még két és fél év volt hátra. A 2025-ös Afrika Kupán nyolcaddöntős Tunézia számára már a vb-főpróba sem sikerült túl fényesen, ugyanis Ausztria ellen 1-0-ra, Belgiumtól pedig 5-0-ra kapott ki. Az 54 éves szakembernek öt mérkőzésből csak egyet sikerült megnyernie, még az első felkészülési meccset Haiti ellen. Az azóta lejátszott négy találkozón mindössze egy gólt szerzett Tunézia, miközben 11-et kapott.

A döntés kissé meglepő, mert a világbajnokság kellős közepén ritkán szoktak edzőt váltani, de olt már rá példa, sőt Tunézia történetében is: miután az 1998-as foci-vb-t két vereséggel kezdték, kirúgták Henryk Kasperczakot.

Tunézia a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon előbb Japánnal, majd Hollandiával játszik még a csoportkörben.