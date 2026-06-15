Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megszólalt a lex Orbánról

Érdekes

Sokkoló, mi derült ki a cukorról – ezt jó, ha tudja

Élő :
SpanyolországZöld-foki Köztársaság

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Alig kezdődött el a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, máris megtörténhetett az első edzőmenesztés. Sajtóhírek szerint Tunézia labdarúgó-szövetsége kirúgta Sabri Lamouchi szövetségi kapitányt a svédektől elszenvedett súlyos vereség után.

A tunéziai válogatott finoman szólva sem kezdte jól a világbajnokságot, ugyanis az első csoportmérkőzésén 5-1-re kikapott Svédországtól. A csapat teljesítménye akkora csalódást keltett, hogy a tunéziai szövetség állítólag a meccs után rendkívüli ülést tartott, majd döntést hozott Sabri Lamouchi szövetségi kapitány jövőjéről.

Sabri Lamouchit máris kirúgta Tunézia labdarúgó-szövetsége
Sabri Lamouchit máris kirúgta Tunézia labdarúgó-szövetsége
Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Tunézia egy vb-meccs után edzőt váltott

Bár a döntést hivatalosan még nem jelentették be, Romain Molina spanyol újságíró megerősítette, hogy menesztették Lamouchit. A brit újságíró, Ben Jacobs a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy „a következő órákban válhat hivatalossá az edzőmenesztés, majd hozzátette, Mondher Kebaier veszi a csapat irányítását a foci-vb hátralévő részére. Kebaiernek nem lesz teljesen ismeretlen a közeg, lévén 2019 augusztusa és 2022 januárja között már irányította a válogatottat.

Az idén januárban kinevezett Lamouchit annak ellenére rúgták ki, hogy a szerződéséből még két és fél év volt hátra. A 2025-ös Afrika Kupán nyolcaddöntős Tunézia számára már a vb-főpróba sem sikerült túl fényesen, ugyanis Ausztria ellen 1-0-ra, Belgiumtól pedig 5-0-ra kapott ki. Az 54 éves szakembernek öt mérkőzésből csak egyet sikerült megnyernie, még az első felkészülési meccset Haiti ellen. Az azóta lejátszott négy találkozón mindössze egy gólt szerzett Tunézia, miközben 11-et kapott. 

A döntés kissé meglepő, mert a világbajnokság kellős közepén ritkán szoktak edzőt váltani, de olt már rá példa, sőt Tunézia történetében is: miután az 1998-as foci-vb-t két vereséggel kezdték, kirúgták Henryk Kasperczakot.

Tunézia a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon előbb Japánnal, majd Hollandiával játszik még a csoportkörben.

  • Kapcsolódó cikkek:
„Idióta vagyok” – Jürgen Klopp élő adásban kért bocsánatot
Megszólalt az irániak vezetőedzője, Amerika felkapta a fejét
Zseniális japán módszer a foci-vb-n: táblával jelzett játékosainak a kapitány
Veszélybe került egy meccs a foci-vb-n, máris megvan az első edzőváltás – vb-hírfolyam
Ellopta a show-t a gyönyörű ecuadori lány a foci-vb-n
A fél világ nem hiszi el, mit tettek a német sztárok a 7-1-es vb-mészárlás után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!