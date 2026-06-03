Az 1992-ben alapított Turan Tovuz harmadik helyen végzett az azerbajdzsáni bajnokságban, így kiharcolta az indulást a Konferencialiga selejtezőjében, amelynek sorsolást két hét múlva tartják, az első mérkőzéseket pedig július 23-án rendezik. Az (UEFA) szerdai döntése értelmében azonban az 1994/95-ös idényben bajnoki címet szerzett biztosan nem indulhat el a harmadik számú európai kupasorozatban.

Az UEFA kizárása miatt nem indulhat az európai kupákban az azeri bronzérmes

Fotó: Instagram/turantovuzpfk

Súlyos büntetést szabott ki az UEFA

Az azerbajdzsáni csapat több mint 30 év után először játszhatott volna újra a nemzetközi kupaporondon, ám az UEFA vizsgálatot indított a klub ellen. A klub azért nem felel meg a szövetség követelményeinek, mert 2019-ben több meccset is manipulált, márpedig az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin régóta zéró toleranciát hirdet a bundázással szemben, a szabályzata pedig egyértelműen kimondja, hogy minden olyan csapat kizárható, amely az elmúlt 10 évben közvetlenül vagy közvetve részt vett mérkőzések befolyásolásában.

A Turan Tovuz közleményben reagált a döntésre. A klub elismerte, hogy hét évvel ezelőtt volt egy fegyelmi ügy, amely következtében az Azerbajdzsáni Labdarúgó-szövetség hét játékost örökös eltiltással sújtott, a klub ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden jogi lehetőséget megvizsgál, hogy fellépjen az ítélet ellen, ennek érdekében pedig a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fog fordulni. A vezetőség szerint a csapat minden szabályt betartva harcolta ki az előző idényben a bronzérmet, ezért igazságtalannak tartja a kizárást.

UEFA, Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u "maç sonuçlarını etkilemeye yönelik faaliyetler" gerekçesiyle gelecek sezon Konferans Ligi'nden men etti. ⚽🚫



📊 Ligi 3. sırada bitirip Avrupa biletini sahada kazanan kulüp, kararın 2019'daki bir şike dosyasına dayandığını savunuyor.



⚖️… pic.twitter.com/FLGQH5iySr — Nefes Gazete Spor (@GazeteNefesSpor) June 3, 2026

A Turan Tovuz fennállása során először, és mindmáig utoljára az 1994/1995-ös idényben szerepelt nemzetközi sorozatban, akkor az UEFA-kupa selejtezőjében kettős vereséggel búcsúzott a török Fenerbahce ellen.

Ami a hazai indulókat illeti, a Paks és a Debrecen a Konferencialiga második selejtezőkörében kezdi majd meg szereplését. A topligákban szereplő csapatok közül többek között az Ajax, az Atalanta, a Brighton, a Freiburg és a Monaco is a harmadik számú európai kupasorozatban indul majd.