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Átigazolási bombát robbantott az Újpest. A Labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Újpest a hivatalos holnapján tudatta, hogy leigazolta a cseh Slavia Praha csapatától a nigériai Muhamed Tijanit, aki az előző szezonban remekül teljesített kölcsönjátékosként a Nyíregyháza Spartacus csapatánál.

Muhamed Tijani az Újpest játékosa lett. A nigériai csatár tavasszal Nyíregyházán futballozott kölcsönben, ahol 15 bajnokin 8 gólt és 3 gólpasszt jegyzett. 

Muhamed Tijani komoly erősítés az Újpest együttesének
Muhamed Tijani komoly erősítés az Újpest együttesének
Fotó: ujpestfc.hu

„Nagyon boldog vagyok, hogy az Újpest játékosa lehetek. Ismerem a bajnokságot, tudom, milyen hagyományokkal és ambíciókkal rendelkező klubhoz érkeztem. Magammal szemben és a csapattal szemben is magas elvárásaim vannak, ezért minden nap keményen fogok dolgozni azért, hogy közösen elérjük a céljainkat és sok örömet szerezzünk a szurkolóknak” – nyilatkozta az Újpest honlapjának Muhamed Tijani.

Az Újpest újabb gólvágót talált?

A 25 éves, 191 centiméter magas támadó korábban a Baník Ostrava, a Slavia Praha, a Plymouth Argyle és a Sigma Olomouc csapataiban is szerepelt. Erős fizikumával, gyorsaságával és gólérzékenységével komoly erősítést jelenthet az Újpest támadósorában.

Tijani egy minőségi játékos, aki valódi erősítés a támadósorban, ahol a képességei alapján eddig komoly gondot jelentő problémákat old meg. Sebessége, fizikuma és játékának intenzitása alapvetően járulnak hozzá ahhoz, hogy a játékunk gyorsabbá, agilisebbé váljon a következő szezonban. Örülök, hogy megérkezett, és azonnal be tud kapcsolódni a munkába” 

– mondta el az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál.

A nigériai támadó a lila fehérek harmadik nyári igazolása. Az Újpest korábban már megszerezte a togó Etienne Amenyidót, aki a német másodosztályú Münster együttesétől érkezett, mellette pedig végleg leigazolta az U21-es válogatott Fenyő Noah-t, aki tavasszal már a IV. kerületben futballozott az Eintracht Frankfurt kölcsönjátékosaként.

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