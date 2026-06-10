Etienne Amenyido 2011-ben érkezett a Borussia Dortmund utánpótlásába, éppen akkor, amikor Jürgen Klopp irányítása alatt két német bajnoki címet is bezsebelt az együttes. A négyszeres togói válogatott csatárban nagy reménységet láttak, azonban mégsem tudott bemutatkozni a felnőttek között. Amenyido Hollandiában, később pedig több német csapatnál is megfordult, most pedig Újpestre vezet az útja.

Etienne Amenyido az Újpest legújabb igazolása

Fotó: ujpestfc.hu

Dárdai Pál újabb gólkirályt hozott Újpestre?

Ugyan az NB I-es társgólkirály Aljosa Matko még nem Dárdai Pál irányítása alatt érkezett, de abban joggal reménykedhetnek az Újpest szurkolói, hogy Etienne Amenyido hasonló teljesítményt fog majd nyújtani. A 28 éves csatár a mögöttünk hagyott szezont a másodosztályú Münster kötelékében töltötte, amelynél 20 bajnokin hatszor volt eredményes.

Utánpótlásszinten nagy reménységnek tartották, a 2016-2017-es szezonban például tíz gól fölé jutott a Borussia Dortmund u19-es együttesében.

„Örülök, hogy Újpesten folytathatom, mert láttam, remek körülmények, komoly célok és Dárdai Pál személyében egy elhivatott sportigazgató várnak rám. Alig várom, hogy elkezdjük a munkát és kezdődjön végre a szezon” − idézte az új szerzeményt az Újpest hivatalos oldala.

Korábban is elmondtam, olyan játékosokra van szükségünk akik intenzitást és mentalitást hoznak, ha játszanak. Etienne érkezésével a támadósorban ezek az erények hangsúlyosabban lesznek jelen. A munkát, amit januárban kezdtünk el, folytatjuk, rengeteget kell még dolgoznunk”

− fogalmazott Dárdai Pál, az Újpest sportigazgatója.

Amenyido karrierje során pályára lépett a német utánpótlás-válogatottakban, majd édesapja révén togói csapatot választotta, amely mezét négy alkalommal viselte eddig.