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Rendkívül rutinos kapust igazoltak a Megyeri útra. Az Újpest FC a hivatalos oldalain tudatta, hogy Szappanos Péter mostantól náluk folytatja a pályafutását.

Szappanos Pétert nem kell bemutatni a magyar futballt követőknek, a 35 esztendős kapus 214-szer lépett pályára az NB I-ben, de az utóbbi években rendszeres tagja volt a magyar válogatottnak is. A legutóbb a Puskás Akadémiát erősítő hálóőr a magyar élvonalban a Mezőkövesd, a Honvéd és a Paks színeiben játszott még, de a 2024-25-ös idényben a szaúdi Al-Fateh csapatában is szerephez jutott. A rutinos játékos Magyarország topkapusai közé tartozik, a 2025/26-os szezonban a legtöbb védést mutatta be az NB I-ben, 194 cm-es magasságával, magabiztosságával, bravúrjaival és a rutinjával meghatározó hálóőr lehet az Újpest FC csapatánál.

Az Újpest FC-hez igazolt Szappanos Péter
Az Újpest FC-hez igazolt Szappanos Péter
Fotó: Újpest FC

Az Újpest FC-nél folytatja Szappanos Péter

„Szappanos érkezésével egy magyar válogatott játékossal erősödött a keret, ennél többet szerintem nem is kell mondanom. Mentalitásával, alázatos munkájával nem csak a pályán, de az öltözőben is sokat várok tőle. Kicsivel több mint egy hónap maradt a kezdésig, rengeteg munka vár még ránk” – mondta el Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója. A negyedi kerületeik szerdán edzőtáborba vonulnak, ahol két felkészülési mérkőzést is játszanak.

 

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