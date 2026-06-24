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Tavaly nyáron számoltunk be arról, hogy új stadionja lesz az újpestieknek. Most azonban némiképpen változott a helyzet, emiatt az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter is megszólalt.

Repül az idő, lassan egy éve számoltunk be arról, miképp nézhet majd ki az Újpest FC új stadionja. Nos, most meg már arról a pletykáról lehetett hallani, mégsem lesz egyhamar új stadionja a 20-szoros magyar bajnoknak. Hogy mennyire komoly lett a helyzet, azt jól mutatja, hogy most megszólalt a klub elnöke, Ratatics Péter: "Az elmúlt napokban több találgatás is megjelent az Újpest FC új sportparkjának fejlesztésével kapcsolatban, ezért fontosnak tartom, hogy személyesen is megerősítsem: a MOL elkötelezettsége az Újpest FC jövője mellett változatlan. Tulajdonosként hosszú távra tervezünk. Hiszünk abban, hogy az Újpest FC – Magyarország egyik legnagyobb hagyományú klubjaként – olyan jövőt érdemel, amelyben a szakmai fejlődés, az utánpótlás és a modern infrastruktúra egymást erősítve szolgálják a klub sikerét.

Az Újpest FC csapata új stadiont kap majd
Az Újpest FC csapata új stadiont kap majd
Fotó: Újpest FC

Az Újpest elnöke tiszta vizet öntött a pohárba

Igyekszünk felelős tulajdonosként és beruházóként gondolkodni: egy ilyen léptékű városrész-fejlesztést csak kiszámítható szabályozói környezet és szakmai keretek között lehet jól megvalósítani, ahol mind az önkormányzat, mind a kormány támogatása szükséges a kiemelt beruházás kapcsán.

Az Újpest-sportpark fejlesztése messze nem csupán egy stadionépítés. Egy jelentős, saját forrásból finanszírozott magánberuházásról van szó, amely az Újpest FC jövője mellett az egész térség fejlődéséhez is hozzájárulhat. A projekt szervesen illeszkedik az Észak-Budapest közlekedési kapcsolatainak erősítését és egy új intermodális csomópont kialakítását célzó infrastruktúra fejlesztéséhez is.

Az építési engedélyezési eljárás szüneteltetését mi kezdeményeztük. Ez egy technikai döntés, amelyet a projektet érintő szabályozói környezet bizonytalanságain túl a környezetvédelmi és engedélyezési dokumentáció véglegesítéséhez kapcsolódó szakmai folyamatok tettek indokolttá.

A célunk változatlan: olyan Újpest FC-t építeni, amely méltó a Klub történelméhez, hosszú távon szolgálja a szurkolókat és a játékosokat, és egyszerre erősíti a Klub, valamint a magyar futball jövőjét."

 

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