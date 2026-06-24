Repül az idő, lassan egy éve számoltunk be arról, miképp nézhet majd ki az Újpest FC új stadionja. Nos, most meg már arról a pletykáról lehetett hallani, mégsem lesz egyhamar új stadionja a 20-szoros magyar bajnoknak. Hogy mennyire komoly lett a helyzet, azt jól mutatja, hogy most megszólalt a klub elnöke, Ratatics Péter: "Az elmúlt napokban több találgatás is megjelent az Újpest FC új sportparkjának fejlesztésével kapcsolatban, ezért fontosnak tartom, hogy személyesen is megerősítsem: a MOL elkötelezettsége az Újpest FC jövője mellett változatlan. Tulajdonosként hosszú távra tervezünk. Hiszünk abban, hogy az Újpest FC – Magyarország egyik legnagyobb hagyományú klubjaként – olyan jövőt érdemel, amelyben a szakmai fejlődés, az utánpótlás és a modern infrastruktúra egymást erősítve szolgálják a klub sikerét.

Az Újpest FC csapata új stadiont kap majd

Fotó: Újpest FC

Az Újpest elnöke tiszta vizet öntött a pohárba

Igyekszünk felelős tulajdonosként és beruházóként gondolkodni: egy ilyen léptékű városrész-fejlesztést csak kiszámítható szabályozói környezet és szakmai keretek között lehet jól megvalósítani, ahol mind az önkormányzat, mind a kormány támogatása szükséges a kiemelt beruházás kapcsán.

Az Újpest-sportpark fejlesztése messze nem csupán egy stadionépítés. Egy jelentős, saját forrásból finanszírozott magánberuházásról van szó, amely az Újpest FC jövője mellett az egész térség fejlődéséhez is hozzájárulhat. A projekt szervesen illeszkedik az Észak-Budapest közlekedési kapcsolatainak erősítését és egy új intermodális csomópont kialakítását célzó infrastruktúra fejlesztéséhez is.

Az építési engedélyezési eljárás szüneteltetését mi kezdeményeztük. Ez egy technikai döntés, amelyet a projektet érintő szabályozói környezet bizonytalanságain túl a környezetvédelmi és engedélyezési dokumentáció véglegesítéséhez kapcsolódó szakmai folyamatok tettek indokolttá.

A célunk változatlan: olyan Újpest FC-t építeni, amely méltó a Klub történelméhez, hosszú távon szolgálja a szurkolókat és a játékosokat, és egyszerre erősíti a Klub, valamint a magyar futball jövőjét."