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A lila-fehérek bekezdtek a nyári átigazolási időszakban. A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Újpest FC a hivatalos honlapján tudatta, hogy megszerezte a Puskás Akadémia magyar válogatott hátvédjét, Markgráf Ákost.

Az Újpestre igazoló 20 éves Markgráf Ákos meghatározó játékos volt a Puskás Akadémia csapatában.  A ballábas védő középen és bal oldalon is bevethető, két szezonja során rendszeresen kezdő volt a felcsúti csapatban. 

A magyar válogatott Markgráf Ákos az Újpest új igazolása
A magyar válogatott Markgráf Ákos az Újpest új igazolása
Fotó: ujpestfc.hu

Újabb magyar válogatott játékost igazolt az Újpest

Markgráf Ákos az utánpótlás-válogatottakban is bizonyított, az U21-es csapat állandó tagja volt. Marco Rossi júniusban a felnőtt válogatottban is lehetőséget adott neki, a Kazahsztán elleni 3-1-re megnyert mérkőzést végigjátszotta. 

Nagyon örülök, hogy itt lehetek és egy ilyen nagymúltú klubhoz csatlakozhatok. Ha csak egy dolgot kell kiemelnem Újpesten, az a hangulat. Akár a Szuszában, akár Felcsúton játszottunk egymás ellen, mindig hátborzongató hangulatot teremtettek az újpesti szurkolók. Szerencsére a beilleszkedésemmel sem lesz gond, sok az ismerős arc az öltözőben, ráadásul Szélesi Zoltán vezetőedzővel is jó a kapcsolatom az U21-es válogatottból” 

– mondta az Újpest honlapjának Markgráf Ákos, aki a 6-os mezt választotta, és a csapattal utazik az ausztriai edzőtáborba.

Dárdai Pál elégedett az Újpest eddigi igazolásaival
Dárdai Pál elégedett az Újpest eddigi igazolásaival 
Fotó: Rolf Vennenbernd/dpa Picture-Alliance via AFP

„A teljesség igénye nélkül: Fenyő, Krajcsovics, Bodnár, és most Markgráf. Alakul a fiatal, sikerre éhes magyar mag Újpesten. Ha szépen dolgoznak, beleállnak a munkába, akkor ők lehetnek a jövő sikereinek az alapjai. Ehhez azonban még rengeteg feladat vár rájuk, elsőként most az edzőtáborban” – mondta Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.

 

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