Az Újpestre igazoló 20 éves Markgráf Ákos meghatározó játékos volt a Puskás Akadémia csapatában. A ballábas védő középen és bal oldalon is bevethető, két szezonja során rendszeresen kezdő volt a felcsúti csapatban.

A magyar válogatott Markgráf Ákos az Újpest új igazolása

Fotó: ujpestfc.hu

Újabb magyar válogatott játékost igazolt az Újpest

Markgráf Ákos az utánpótlás-válogatottakban is bizonyított, az U21-es csapat állandó tagja volt. Marco Rossi júniusban a felnőtt válogatottban is lehetőséget adott neki, a Kazahsztán elleni 3-1-re megnyert mérkőzést végigjátszotta.

Nagyon örülök, hogy itt lehetek és egy ilyen nagymúltú klubhoz csatlakozhatok. Ha csak egy dolgot kell kiemelnem Újpesten, az a hangulat. Akár a Szuszában, akár Felcsúton játszottunk egymás ellen, mindig hátborzongató hangulatot teremtettek az újpesti szurkolók. Szerencsére a beilleszkedésemmel sem lesz gond, sok az ismerős arc az öltözőben, ráadásul Szélesi Zoltán vezetőedzővel is jó a kapcsolatom az U21-es válogatottból”

– mondta az Újpest honlapjának Markgráf Ákos, aki a 6-os mezt választotta, és a csapattal utazik az ausztriai edzőtáborba.

Dárdai Pál elégedett az Újpest eddigi igazolásaival

Fotó: Rolf Vennenbernd/dpa Picture-Alliance via AFP

„A teljesség igénye nélkül: Fenyő, Krajcsovics, Bodnár, és most Markgráf. Alakul a fiatal, sikerre éhes magyar mag Újpesten. Ha szépen dolgoznak, beleállnak a munkába, akkor ők lehetnek a jövő sikereinek az alapjai. Ehhez azonban még rengeteg feladat vár rájuk, elsőként most az edzőtáborban” – mondta Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.