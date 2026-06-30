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Jelentős játékosmozgás zajlik a IV. kerületben! Az Újpest FC a hivatalos honlapján tudatta, hogy nem hosszabbít szerződést az olasz Riccardo Piscitellivel, míg a szlovén Nejc Gradisar kölcsönszerződésének lejártával visszatér az egyiptomi Al-Ahly együtteséhez. Korábban már hivatalossá vált Giorgi Beridze, Daviti Kobouri és Milan Tucic távozása is.

Az olasz Riccardo Piscitelli 2024-ben érkezett Újpestre, 43 mérkőzésen védett, ezek közül 11-szer kapott gól nélkül zárt. A klub kiemelte, hogy fontos szerepet játszott a Ferencváros elleni 2024 decemberében rendezett derbin, melyen remek teljesítménnyel segített pontszerzéshez a lila-fehér csapatot.

Riccardo Piscitelli két évet töltött az Újpest csapatánál
Riccardo Piscitelli két évet töltött az Újpest csapatánál
Fotó: ujpestfc.hu

Újpesten tovább folytatódik a játékosmozgás

A georgiai Beridze három különböző időszakban összesen 136 mérkőzésen viselte a lila-fehér mezt, 38 gólt és 23 gólpasszt jegyzett, valamint kulcsszerepet vállalt a 2021-es MOL Magyar Kupa-győzelemben. 

A szintén georgiai Kobouri 2024 februárjában csatlakozott a csapathoz, 40 tétmérkőzésen lépett pályára, míg a 2025 januárjában érkezett szlovén Tucic 30 találkozón három gólt és két gólpasszt szerzett. 

A szlovén Gradisar idén januárban érkezett Újpestre, 13 mérkőzésen egy gólt és egy gólpasszt jegyzett. A kölcsönszerződésének lejártával visszatér az egyiptomi Al-Ahly együtteséhez. 

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