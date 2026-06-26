A kizárólag fix átigazolási díjból álló összeg – amely nem tartalmaz bónuszokat – minden idők legmagasabb összege, amelyet brit játékosért fizettek. Emellett az angol válogatott Elliot Anderson érkezése új klubrekordot is jelent a Manchester Citynél, megdöntve azt a 100 millió fontot, amelyet 2021-ben Jack Grealishért fizettek az Aston Villának.

Az angol válogatott Elliot Anderson a City történetének legdrágább játékosa lesz

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

A világbajnokságon szereplő angol válogatott játékos várhatóan ötéves szerződést ír alá a Manchester Cityvel, a fizetése bónuszok nélkül heti 300 ezer font lesz. A szerződés egy további egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz.

A Manchester City bankot robbantott az angol válogatott játékosért

A The Athletic azt írja, hogy a 23 éves Anderson pénteken New Yorkban átesett a kötelező orvosi vizsgálatokon.

A Nottingham Forest korábban azt szerette volna, hogy az átigazolás fix összege meghaladja azt a 125 millió fontos brit rekordot, amelyet a Liverpool tavaly nyáron fizetett a Newcastle Unitednak Alexander Isakért.

Anderson 2023-ban 35 millió fontért érkezett a Nottingham Foresthez a Newcastle Unitedtől. Az üzlet részeként Odiszéasz Vlahodímosz az ellenkező irányba igazolt. Anderson azóta 92 mérkőzésen lépett pályára a Nottingham Forest színeiben. A 2025/26-os idényben valamennyi bajnoki mérkőzésen szerepelt, ezeken négy gólt szerzett és négy gólpasszt adott.

Anderson tavaly szeptemberben mutatkozott be az angol válogatottban, és a jelenlegi világbajnokságon eddig mindkét mérkőzésen – Horvátország és Ghána ellen – kezdőként kapott lehetőséget. Várhatóan szombaton, Panama ellen is a kezdőcsapatban szerepel majd.